Sanremo, nessuna sorpresa, vince Mengoni

Tra i primi cinque, infatti, oltre a Mengoni, Lazza e Mr Rain (che ha cantato senza bambini vista l’ora ormai notturna), c’erano anche Tananai (quinto posto), che ha portato a Sanremo un testo profondo, in cui racconta la storia d’amore di una coppia ucraina separata dalla guerra. e Ultimo con ‘Alba’ (quarto posto).Lacrime di commozione per Mengoni prima di ricevere il Leone d’oro e tanti abbracci a Lazza, visibilmente emozionato fino a pochi istanti prima per la possibile vittoria.Dopo aver incantato ieri sera l’Ariston con la versione acustica di ‘Lei it be‘ cantata insieme al coro gospel The Kingdom Chor, stasera Mengoni ha portato a casa la vittoria della finale con la sua ‘Due vite‘, un brano che canta l’amore che resiste alle avversità. Quando aveva cantato, in prima serata, l’Ariston gli aveva tributato una standing ovation. Per Mengoni si tratta della seconda vittoria al festival di Sanremo dopo quella del 2013, quando vinse con ‘L’Essenziale‘. Nel 2010, invece, portò a Sanremo il brano ‘Credimi ancora’. Quest’anno i bookmaker lo davano sul podio da settimane insieme a Giorgia e Ultimo, seguiti da Elodie e Madame. Ci avevano preso, ma solo per il vincitore, visto che Lazza e Mr Rain non erano affatto contemplati.