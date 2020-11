5 novembre, metalmeccanici in sciopero per il contratto

Una mobilitazione nazionale che non vedrà manifestazioni di piazza. Nemmeno a livello regionale e provinciale. Anche a Modena l'astensione dal lavoro si concretizzerà in assemblee nelle aziende più grandi e strutturate, ma, ad oggi nulla più. L'emergenza Covid rende difficile se non impossibile anche l'organizzazione di cortei e raduni che non incrementino il rischio contagio e non cozzino con le misure di prevenzione. Ma i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil ritengono che lo sciopero, dopo il nulla di fatto di 13 incontri nazionali con Federmeccanica seguiti al mancato rinnovo del contratto il 31 dicembre scorso, sia l'unica via per sbloccare e riavviare una trattativa giunta in un vicolo cieco. Dove da un lato ci sono le rivendicazioni sindacali, riassunti in 5 punti della piattaforma già definita prima del lockdown ed illustrati questa mattina dai referenti provinciali del settore metalmeccanico di Cisl, Cgil e Uil, Giorgio Uriti, Stefania Ferrari e Alberto Zanetti. Al microfono de La Pressa al termine dell'attivo unitario dei delegati modenesi in vista dello sciopero di 4 ore giovedì 5 novembre per il rinnovo del contratto Federmeccanica-Assistal.







'Ci hanno detto che non è questo il momento di scioperare, ma di fronte al muro e alle proposte irricevibili ricevute da Federmeccanica siamo spinti a farlo. Ed è proprio nel rispetto della responsabilità dimostrata in questi mesi da migliaia di lavoratori e dai rappresentanti sindacali all'interno delle aziende, che hanno garantito non solo sicurezza ma anche una rete di rapporti positivi, il cosiddetto 'clima', anche nei momenti peggiori, che le questioni vanno affermate'- spiegano i tre rappresentanti sindacali. Non sono decisioni semplici ma crediamo che questo sia l'unico modo per indurre ad una analoga assunzione di responsabilità da parte di Federmeccanica'





Di seguito i contenuti della piattaforma sindacale sulla quale si chiede a Federmeccanica la ripresa della trattativa

#DIFENDERE L’OCCUPAZIONE E RILANCIARE L’INDUSTRIA METALMECCANICA

Di fronte all’emergenza pandemica e alle sue conseguenze economiche si deve: · Mantenere il blocco dei licenziamenti · Garantire a tutti gli ammortizzatori sociali · Ridurre l’orario per redistribuire il lavoro · Contrattare la staffetta generazionale e altri strumenti di tutela dell’occupazione · Rilanciare l’innovazione tecnologica e ambientale con investimenti pubblici e privati

#AUMENTARE IL SALARIO, MIGLIORARE WELFARE, DIRITTI E TUTELE

Per aumentare il reddito dei metalmeccanici e rilanciare l’economia nazionale chiediamo: · L’incremento dell’8% dei minimi contrattuali, dell’indennità di trasferta e reperibilità · Aumentare a 250 euro annui i flexible benefit · Estendere la contrattazione aziendale e aumentare l’elemento perequativo a 700 euro

#TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Per contrastare la pandemia e prevenire gli infortuni e le malattie professionali serve: · Potenziare ed estendere l’esperienza dei protocolli e dei comitati aziendali Covid-19 · Diffondere e rendere esigibili i break formativi e l’analisi dei mancati infortuni e delle malattie professionali · Rafforzare la prevenzione attraverso la formazione dei lavoratori, dei rappresentanti sindacali e dei preposti

#STABILIZZARE L’OCCUPAZIONE E OTTENERE LA CLAUSOLA SOCIALE

Per dare certezze, diritti e tutele alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici è necessario: · Rafforzare il diritto di precedenza per gli assunti con contratti precari · Ridurre la durata e indicare le percentuali massime di ricorso ai contratti precari · Rafforzare il contratto di apprendistato · Contrastare le forme di dumping contrattuale compresi i contratti pirata · Garantire ai lavoratori degli appalti diritti e tutele a partire dai diritti sindacali e dall’applicazione della «clausola sociale»

#MIGLIORARE E RICONOSCERE LE COMPETENZE PROFESSIONALI

Per valorizzare la professionalità e le competenze dei metalmeccanici serve: · Adeguare le declaratorie dei profili professionali ai cambiamenti dell’innovazione tecnologica e digitale · Migliorare i percorsi di crescita professionale · Riconoscere le competenze specifiche e trasversali attraverso l’adozione di nuovi schemi e sistemi di misurazione della professionalità · Certificare le competenze e rendere esigibile il diritto soggettivo alla formazione professionale, anche attraverso l’utilizzo delle ore non svolte negli anni precedenti

#CONTRATTARE LO SMART-WORKING E CONCILIARE I TEMPI DI VITA E DI LAVORO

Per migliorare la qualità della vita e del lavoro è necessario: · Regolamentare per via contrattuale lo smart-working, garantendo il diritto alla disconnessione salvaguardando gli istituti contrattuali e la volontarietà individuale · Introdurre elementi di miglioramento sugli orari per facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (uso flessibile dei Par e ferie, incremento part-time, sostegno alla genitorialità, ecc.)