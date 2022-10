A1 Life, le soluzioni migliori per vivere sereni

Conquistare serenità e ottimismo oggi risulta essere spesso una difficile impresa, a causa della forte instabilità economica e della diffusa precarietà a livello lavorativo. Si tratta, però, di un obiettivo da inseguire con costanza e tramite il giusto supporto, che può concretizzarsi affidandosi a figure professionali esperte in protezione e pianificazione finanziaria, come i consulenti di A1 Life , uno dei leader nel settore di intermediazione assicurativa in Italia.I consulenti assicurativi di A1 Life sono formati per maturare una conoscenza approfondita dei prodotti a disposizione sul mercato e delle relative normative in corso. Considerando lo scarso livello di educazione finanziaria presente nel nostro paese, che nel 2020 si è posizionato a questo proposito 25esimo sui 26 Stati più avanti al mondo, la trasmissione di sapere in questo ambito rappresenta un aspetto fondamentale.Oltre alle competenze di ambito tecnico, il bagaglio dei consulenti comprende anche spiccata empatia e capacità di ascolto, fattori che li rendono adeguati a comprendere fino in fondo le esigenze e le aspirazioni dei clienti. Solo dopo un’analisi accurata della situazione e un proficuo scambio di visioni possono essere individuate le soluzioni migliori, ovvero quelle che più si adattano a soddisfare le specifiche necessità del cliente. Una vera consulenza su misura, che prende in considerazione gli ambiti più importanti della vita, come la casa, il lavoro, la salute e l’istruzione dei figli.All’interno dell’ampia gamma di prodotti, rientrano le seguenti proposte:● assicurazione della casa, per salvaguardare uno dei beni più preziosi, simbolo di stabilità; la propria abitazione si merita forme specifiche di tutela contro eventuali danni dovuti a guasti, vandalismo o calamità naturali e una protezione contro i furti;● previdenza integrativa, che si rivela essere sempre più essenziale per compensare i limitati importi previsti dalla previdenza pubblica. Prevedere un’entrata extra permette di garantirsi sicurezza economica anche quando si smette di lavorare e la possibilità di gestire con tutta tranquillità spese ordinarie e impreviste;● protezione sul posto di lavoro, alla luce del fatto che nel 2020 sono stati registrati ben 644.906 incidenti sul lavoro, diventa fondamentale definire efficaci misure, in relazione alla tipologia di attività e ai rischi correlati.Oltre a queste opzioni, si può ricorrere a forme di risparmio a medio-lungo termine per far fronte, ad esempio, alle spese relative all’istruzione universitaria dei figli che, soprattutto se si svolge come fuori sede, rappresenta un costo significativo. In 5 anni, infatti, si stima che una famiglia residente in Puglia, con Isee dai 25.000 ai 30.000 euro, arriverebbe a pagare 54.538 per mantenere un figlio mentre studia Medicina a Milano, considerando che viva in residenza universitaria e mangi in mensa. (Simulazione fatta con lo strumento elaborato da Il Sole 24 Ore con Epheso).Per realizzare un piano personalizzato vengono valutate sia le necessità che le attuali risorse economiche, in modo da definire soluzioni efficaci e, nello stesso tempo, facilmente gestibili, cioè che non vadano a interferire con il tenore di vita della famiglia.Modi diversi per raggiungere il prezioso obiettivo di una vita serena, all’insegna di sicurezza e protezione.