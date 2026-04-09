Continua la folle corsa del Diesel, a Modena superato il differenziale di 40 centesimi dalla benzina

E’ rimasto solo un distributore, in provincia di Modena, dove è possibile acquistare gasolio in modalità self al di sotto dei 2 euro. A Castelfranco, in Corso Martiri, il carburante utilizzato da quasi metà degli automobilisti e dagli autotrasportatori, costa 1,928 euro al litro. Seguono in provincia un distributore a Maranello, con 1,999 (cifra che nelle nostre indagini arrotondiamo a 2 euro), quindi uno a Formigine con 2,049 e uno a Pievepelago con 2,069.
'Nel periodo Pasquale la più importante catena distributiva del territorio aveva visto le code ai propri impianti, dove il gasolio era disponibile a 1,999 euro al litro. Si era così esaurito il carburante in una decina di distributori in provincia, costringendo ad una temporanea chiusura. La stessa catena ha portato i prezzi del diesel a 2,079, in una sola giornata, contribuendo alla ulteriore crescita, non solo nella nostra provincia, del costo medio del gasolio in modalità self. Un costo che ha raggiunto in Emilia Romagna i 2,191 euro al litro. La crescita molto più contenuta della benzina (1,787 euro al litro) ha portato ad un clamoroso differenziale di 0,404 euro rispetto al diesel - spiega Federconsumatori Modena -.
'Nella modalità diesel servito, al netto del distributore modenese in via Divisione Acqui, i record negativi sono a Formigine ed a Modena, in via Emilia Est, entrambi con 2,649 euro al litro.
Rispetto alla benzina self il miglior prezzo anche qui a Castelfranco, in Corso Martiri, con 1,674. A seguire, dimostrando ancora una volta le anomalie esistenti, un distributore autostradale; a Secchia Ovest la benzina costa 1,712. Poco distante, in via Amendola a Modena, la benzina ha raggiunto 1,989 euro al litro, il prezzo più elevato in provincia - continua Federconsumatori -. Con il crollo del greggio, determinato dalla tregua in Medio Oriente e dalla parziale riapertura dei traffici marittimi, era lecito attendersi se non un effetto immediato sui prezzi alla pompa, almeno uno stop alla loro crescita.