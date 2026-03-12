Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aliante, arriva l'attestato per l’inclusività lavorativa delle persone disabili

Aliante, arriva l'attestato per l'inclusività lavorativa delle persone disabili

'Attesta il nostro impegno concreto nella costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e realmente attento alla valorizzazione delle persone'

1 minuto di lettura

“Siamo orgogliosi di annunciare che Aliante ha ottenuto l’attestato di conformità alle linee guida UNI/PdR 159:2024 da DNV, uno dei principali enti di certificazione a livello globale, per l’inclusività lavorativa delle persone con disabilità'. Queste le parole di Cristina Bertolini (nella foto), presidente di Aliante Cooperativa Sociale.

'Un riconoscimento particolarmente significativo, per noi - anche perché siamo tra le poche realtà in Italia, e la prima realtà per il DNV ad averlo conseguito - che attesta il nostro impegno concreto nella costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e realmente attento alla valorizzazione delle persone'.

