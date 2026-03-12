Aliante, arriva l'attestato per l’inclusività lavorativa delle persone disabili

“Siamo orgogliosi di annunciare che Aliante ha ottenuto l’attestato di conformità alle linee guida UNI/PdR 159:2024 da DNV, uno dei principali enti di certificazione a livello globale, per l’inclusività lavorativa delle persone con disabilità'. Queste le parole di Cristina Bertolini (nella foto), presidente di Aliante Cooperativa Sociale.

'Un riconoscimento particolarmente significativo, per noi - anche perché siamo tra le poche realtà in Italia, e la prima realtà per il DNV ad averlo conseguito - che attesta il nostro impegno concreto nella costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e realmente attento alla valorizzazione delle persone'.