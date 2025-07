Approvato il bilancio 2024 di Tper, 9,7 milioni di utili: ecco il nuovo cda

Bilancio

Il cda

Si è tenuta oggi pomeriggio presso la sede aziendale di via di Saliceto l’Assemblea degli Azionisti di Tper SpA, convocata per procedere all’approvazione del bilancio d’esercizio 2024, e al rinnovo del Consiglio d’Amministrazione della società, in occasione della scadenza del mandato triennale.Gli azionisti erano presenti, per una quota di capitale pari ad oltre il 99%: in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, l’Assessora all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Irene Priolo; per il Comune di Bologna, l’Assessore alla Nuova Mobilità, Michele Campaniello; per la Città Metropolitana di Bologna, la Consigliera delegata alla Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico locale integrato, Simona Larghetti; per il Comune di Ferrara, l’Assessore all'Urbanistica, Edilizia e Mobilità, Stefano Vita Finzi Zalman; per la Provincia di Ferrara, il Presidente Daniele Garuti; per ACT Reggio Emilia, il Presidente Federico Parmeggiani.Il risultato di bilancio conseguito da Tper SpA è un utile d’esercizio di 9,7 milioni di euro.Sul piano economico, procede il trend di crescita dei ricavi operativi, attestatisi a 245,7 milioni di euro, sia in esito alle molteplici attività di mobilità integrata svolte, sia grazie a ristori per mancati ricavi legati al Covid che ai contributi per l'aumento dei costi dei carburanti incassati nel 2024.I maggiori ricavi operativi, insiemead una gestione attenta, a investimenti mirati e a un forte presidio dei costi, hanno determinato la crescita della marginalità operativa, con un EBITDA di 38,6 milioni di euro (+16%), andando a compensare l’incremento registrato nei costi operativi (+12,4 milioni) trainato dai costi per servizi e soprattutto da maggiori costi del personale (+8,8 milioni) riconducibili all’effetto del rinnovo del CCNL, dell’aumento del numero medio di risorse umane impiegate e del riconoscimento di premialità al personale.Nel 2024 Tper ha realizzato investimenti per 76 milioni di euro (+7 milioni rispetto al 2023), al 100% classificabili ESG, che rientrano nel piano investimenti 2024-2030 che è in atto e quota un valore complessivo di oltre 430 milioni di impieghi in direzione dell’ecosostenibilità delle flotte, dell’efficientamento energetico, dell’infrastrutturazione a supporto della mobilità green e di una digitalizzazione a misura di utente, con lo sviluppo di soluzioni per la mobilità intelligente, condivisa e interconnessa.Come già avvenuto in altre occasioni nel passato, si è optato per la destinazione dell’utile in forma mista. Su proposta del Consiglio d’Amministrazione, infatti, i Soci di Tper hanno deliberato di destinare l’utile dell’esercizio a riserva legale per 4.744.684 euro e di distribuire dividendi per 5.000.000 euro.Conclusosi il precedente mandato triennale con l’approvazione del consuntivo 2024, l’Assemblea dei Soci di Tper ha proceduto alla nomina del nuovo Cda.Il nuovo Consiglio d’amministrazione di Tper SpA - che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2027 - è composto da Giuseppina Gualtieri, presidente e Ad (confermata negli incarichi), Alessandro Albano, consigliere (confermato nell’incarico) e dai consiglieri di nuova nomina Chiara Bertelli, Massimo Bosso e Mirko Tutino.