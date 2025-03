Banca Sanfelice: sabato mattina l'assemblea ordinaria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Convocata per sabato 22 marzo alle 9 l’assemblea ordinaria di Sanfelice 1893 Banca Popolare presso il PalaRound Table, in via Bassoli a San Felice sul Panaro. La Banca, si legge in una nota, 'ha chiuso l'esercizio 2024 con risultati positivi, confermando la propria solidità. Grazie a un continuo rafforzamento, la Banca ha registrato un incremento sia nella raccolta che negli impieghi. Questi risultati permettono la distribuzione del dividendo a soci e azionisti'. Durante l'assemblea verrà sottoposto ai soci il bilancio 2024. All’ordine del giorno anche la determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle nuove azioni e dell’importo da destinare a beneficenza, l'informativa e l’aggiornamento delle Politiche di Remunerazione, e la nomina di alcuni componenti degli Organi Sociali. La documentazione relativa all'assemblea è disponibile per i soci presso la sede legale della Banca ed è consultabile anche online tramite il portale dedicato, accessibile dal sito internet della Banca.