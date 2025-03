Bilancio Marr, ricavi in leggera crescita: dividendo inalterato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

l cda di Marr, gruppo Cremonini, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Il Gruppo Marr ha chiuso l’esercizio 2024 con ricavi totali consolidati a 2.098,0 milioni di euro in leggera crescita rispetto ai 2.085,5 milioni del 2023, Ebitda consolidato a 120,2 milioni di euro (123,1 milioni nel 2023) ed Ebit a 80,7 milioni di euro (84,9 milioni nel 2023). Il risultato netto consolidato è a 42,7 milioni di euro (47,1 milioni nel 2023) e la posizione finanziaria netta a 237,9 milioni di euro (170,4 milioni senza l’applicazione degli effetti dell’IFRS 16) rispetto ai 223,4 milioni del 31 dicembre 2023 e dopo 28,5 milioni di investimenti nell’esercizio.

Proposto un dividendo lordo di 0,60 euro per azione in linea con i 0,60 euro dell’esercizio precedente.