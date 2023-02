Binance e Tether competono, prevendita Big Eyes raccoglie 30 milioni di dollari

Binance (BUSD) è attualmente il più grande scambio di criptovalute al mondo, consentendo agli utenti di tutto il mondo di scambiare e conservare i propri token attraverso un portafoglio virtuale. Inoltre, si colloca anche due volte tra i primi 10 di tutte le criptovalute per capitalizzazione di mercato, con BNB a 4 e BUSD a 7.A causa della sua notorietà nel mondo delle criptovalute, i suoi proprietari possono manipolare il mercato per muoversi in un certo modo e guidare la direzione in cui si muovono altre criptovalute attraverso le decisioni che prendono. Bitcoin (BTC), ad esempio, ha sofferto dell'annuncio dell'interruzione dei trasferimenti statunitensi di bank. Detto questo, questa volta è Binance sul lato ricevente. A Paxos, l'emittente di BUSD, è stato ordinato di terminare la creazione del token stablecoin. Ciò ha portato i possessori di BUSD a sostituirli con la stablecoin di Tether (USDT). Much come Binance, Tether ha successo sia come piattaforma che come token, essendo Tether un protocollo che lavora per migliorare la funzionalità di Ethereum.La stablecoin è classificata al numero 3 nella top 10, dimostrando che il suo valore come token è già certificato indipendentemente da questa notizia.

La stablecoin di Binance è scesa di oltre il 10% mentre la quota di mercato di Tether è aumentata del 50%, ufficialmente deprezzando Binance. CZ, il CEO di Binance è rimasto positivo nonostante tutto questo, rispondendo in modo intelligente facendo piani per allontanarsi dallapropria stablecoin e migrare invece verso altri. Questa mossa dimostra che hanno intenzione di continuare come al solito, il che dovrebbe mantenere gli investitori fiduciosi nella società nel suo complesso. Binance non avrebbe mai preso un colpo troppo duro con questo dato che l'exchange stesso rimane forte, ma questa è una grande notizia per Tether che va avanti.



Big Eyes annuncia un altro successo di prevendita



Con tutti gli sviluppi controversi che sono accaduti quest'anno, Big Eyes (BIG) sta costruendo per essere una boccata d'aria fresca. Le questioni relative alla crittografia sono diventate sempre più complesse in cripto all'indomani del boom e un progetto semplice ma entusiasmante è esattamente ciò di cui c'è bisogno ora. La nuova moneta che raccoglie oltre 30 milioni di dollari è un'impresa incredibile non solo tra la sua nicchia, ma anche tra le prevendite di criptovalute in generale.

Anche con le principali monete, Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), bloccate in una costante tendenza al ribasso, Big Eyes è riuscita a coltivare una crescente comunità che mostra un comportamento rialzista attraverso il loro supporto. Il sostegno che riceve è il risultato delle sue regolari interazioni con la comunità e degli incentivi che hanno creato per generare interesse. Una vendita pubblica del 70% dell'offerta complessiva di token è molto più di quanto molte altreprevendite siano disposte a offrire, così come il fatto che non ci sarà alcuna tassa di acquisto e nessuna tassa di vendita. Oltre a questo, hanno anche in programma di fare del bene reale per il mondo. Obiettivi filantropici come donare a enti di beneficenza per la conservazione degli oceani non sono usuali per qualcosa di appena nato, il che è ammirevole.



