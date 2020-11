Business performance management: perché è fondamentale per la crescita aziendale?

Il business performance management è quell’insieme di processi che serve a monitorare l’andamento dell’azienda, dal punto di vista finanziario, economico e commerciale.

Nel mercato odierno, costruire un workflow di analisi dei dati è una chiave importante per stabilire obiettivi chiari e per raggiungerli grazie alla certezza delle informazioni acquisite.

Sul sito https://dialog.it/ ci sono informazioni e consigli per scegliere il programma di business management adatto ad ogni tipologia di azienda, che si avvale di numerosi tools per rendere lo strumento personalizzabile in ogni componente e capace di creare report mirati alla singola azione da analizzare.



A cosa serve il business performance management?

Serve a rilevare, analizzare e valutare le azioni delle aziende costruite intorno ad un obiettivo prefissato da raggiungere. A queste funzioni di base, è necessario aggiungere l’utilizzo delle tecniche di business analysis, business metrics ed enterprise modeling, che consentono di affrontare le scelte in maniera oculata, tenendo conto della dimensione strategica, organizzativa, economica, finanziaria e operativa dell’azienda. Con la gestione delle performance di business, si può inoltre valutare il rendimento del personale, andando a verificare gli avanzamenti nei progetti assegnati e creando una base di confronto per migliorare il rapporto tra i dipendenti. Davanti ai dati infatti diventa molto più semplice andare a vedere quali sono i problemi all’interno dell’azienda e quali sono le modalità di risoluzione. Il lavoro di pianificazione del responsabile delle risorse umane sarà in questo caso determinante per il successo delle operazioni di scambio tra dipendenti e sarà utile per creare un percorso virtuoso per la crescita aziendale.

I vantaggi del business performance management

Il grande vantaggio del business performance management è quello di fornire a tutti i proprietari d’azienda una fotografia completa della performance aziendali. Qualcuno potrebbe pensare che le performance siano una valutazione esclusivamente numerica delle prestazioni; in realtà servono a far capire a che punto si trova l’attività e soprattutto a intervenire in tempo nella correzione di eventuali carenze. Ciò garantisce l’ottimizzazione delle azioni e facilita la modifica delle stesse quasi in tempo reale. Durante il periodo di emergenza del Coronavirus, l’analisi delle prestazioni è stata cruciale nella gestione dello smart working e ha aiutato molte realtà imprenditoriali a cambiare alcuni processi lavorativi, andando a migliorare il benessere dei propri dipendenti, che si sono sentiti maggiormente coinvolti nei processi organizzativi e decisionali e per questo hanno sviluppato una maggiore attenzione al raggiungimento degli obiettivi.

Non pensiamo che i dati raccolti si riferiscano solo alla quantità; le performance si valutano anche con la qualità delle azioni che viene misurata in base a KPI specifici, come ad esempio la percezione del prodotto, i valori dell’azienda, la brand awareness.

Ricordiamo infine l’importanza strategica che il business performance management ha nel ridare valore e identità alle aziende in crisi. Grazie alla raccolta e alla valutazione dei dati infatti si può avere chiaro l’anello debole e da lì si può ripartire per creare ex novo un team di lavoro, un progetto di ripresa e un piano di ristrutturazione aziendale, che sarà condiviso con tutta la squadra e migliorabile con tips periodiche.