Sciopero per l’intera giornata di oggi, lunedì 16 febbraio, dei 69 lavoratori di Ceramiche Ascot-Dom di Solignano di Castelvetro di Modena. Previsto il presidio davanti ai cancelli per tutta la giornata
L’azione di lotta è stata indetta dai sindacati di settore Filctem Cgil e Fesica Confsal insieme alle Rsu per la decisione aziendale di sospendere l’attività produttiva a partire dai primi di marzo per carenza di commesse e fino a data destinarsi.
Questa decisione è stata comunicata all’incontro con i sindacati e le Rsu il 9 febbraio scorso. Alla richiesta se il fermo fosse solo temporaneo, non è stata data nessuna garanzia e il silenzio/imbarazzo della direzione aziendale sulle ulteriori domande della Rsu sulla possibile ripresa produttiva non ha dato nessuna certezza.
'In questi mesi lavoratrici e lavoratori dello stabilimento Ascot-Dom si sono adeguati alle continue richieste aziendali di modifiche organizzative, ai processi di ridimensionamento dell’organico, hanno perso salario a causa del ricorso agli ammortizzatori sociali, hanno visto lo spostamento di attività produttiva verso l’altro stabilimento Ascot Santa Maria, nell’auspicio che questa condizione rimanesse temporanea - fanno sapere i sindacati -. A fronte delle mancate risposte e dell’incertezza per il futuro dello stabilimento, i lavoratori nell’assemblea del 11 febbraio hanno dato il mandato alle organizzazioni sindacali di proclamare lo stato di agitazione permanente, il blocco di flessiblità e straordinari e una prima giornata di sciopero per oggi 16 febbraio. Filctem, Fesica e Rsu rimangono comunque disponibili al dialogo e a trovare una soluzione, e chiedono alla direzione aziendale di convocare un tavolo di confronto quanto prima'.
Castelvetro: sciopero alle Ceramiche Ascot-Dom contro la chiusura
Sessantanove lavoratori hanno manifestato per tutta la giornata davanti all'azienda. Mobilitazione indetta da Filctem CGIL e Fesica Confsal
Sciopero per l’intera giornata di oggi, lunedì 16 febbraio, dei 69 lavoratori di Ceramiche Ascot-Dom di Solignano di Castelvetro di Modena. Previsto il presidio davanti ai cancelli per tutta la giornata
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Hera, nel giorno della presentazione del piano industriale il titolo ha perso oltre il 3%
Bolletta Hera 'semplificata': più pagine, più confusione. E il cittadino non capisce quanto paga
Modena, nel 2025 la cassa integrazione è stabile: 'E' la tempesta perfetta'
Premio di risultato Ferrari, la Cgil: 'Ma a che prezzo?Articoli Recenti
Annuncio shock per la Gambro: la proprietà vuole vendere
Finanziare la crescita delle agroindustrie: Orsini a Modena in evento Banca Intesa
Consorzio Burana, Francesco Vincenzi riconfermato presidente
La Cisl: 'Ferrari, premio record fino a 14.900 euro frutto di un’eccellenza industriale e sindacale'