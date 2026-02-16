Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelvetro: sciopero alle Ceramiche Ascot-Dom contro la chiusura

Sessantanove lavoratori hanno manifestato per tutta la giornata davanti all'azienda. Mobilitazione indetta da Filctem CGIL e Fesica Confsal

Sciopero per l’intera giornata di oggi, lunedì 16 febbraio, dei 69 lavoratori di Ceramiche Ascot-Dom di Solignano di Castelvetro di Modena. Previsto il presidio davanti ai cancelli per tutta la giornata
L’azione di lotta è stata indetta dai sindacati di settore Filctem Cgil e Fesica Confsal insieme alle Rsu per la decisione aziendale di sospendere l’attività produttiva a partire dai primi di marzo per carenza di commesse e fino a data destinarsi.
Questa decisione è stata comunicata all’incontro con i sindacati e le Rsu il 9 febbraio scorso. Alla richiesta se il fermo fosse solo temporaneo, non è stata data nessuna garanzia e il silenzio/imbarazzo della direzione aziendale sulle ulteriori domande della Rsu sulla possibile ripresa produttiva non ha dato nessuna certezza.
'In questi mesi lavoratrici e lavoratori dello stabilimento Ascot-Dom si sono adeguati alle continue richieste aziendali di modifiche organizzative, ai processi di ridimensionamento dell’organico, hanno perso salario a causa del ricorso agli ammortizzatori sociali, hanno visto lo spostamento di attività produttiva verso l’altro stabilimento Ascot Santa Maria, nell’auspicio che questa condizione rimanesse temporanea - fanno sapere i sindacati -. A fronte delle mancate risposte e dell’incertezza per il futuro dello stabilimento, i lavoratori nell’assemblea del 11 febbraio hanno dato il mandato alle organizzazioni sindacali di proclamare lo stato di agitazione permanente, il blocco di flessiblità e straordinari e una prima giornata di sciopero per oggi 16 febbraio. Filctem, Fesica e Rsu rimangono comunque disponibili al dialogo e a trovare una soluzione, e chiedono alla direzione aziendale di convocare un tavolo di confronto quanto prima'.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

