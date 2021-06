Conad Nord Ovest, bilancio ok: utili per 68 milioni di euro

Presentato oggi il Bilancio di Esercizio 2020 di Conad Nord Ovest, approvato oggi dai Soci riuniti in assemblea. I risultati riportano una fotografia positiva: un giro d’affari complessivo di 4,15 miliardi di euro, utile netto di 68 milioni di euro, vendite della rete associata incrementate del 7.4%, Ebitda superiore a 73 milioni e un patrimonio netto consolidato di 621 milioni di euro.Un impegno che ha coinvolto attivamente l’organizzazione e i Soci di Conad Nord Ovest presenti sul territorio attraverso 600 punti di vendita - in Valle d’Aosta, Piemonte, Mantova, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (assieme a Pac 2000A Conad) e Sardegna – e che nel 2020 hanno realizzato 28 nuove aperture e 33 ristrutturazioni.Territori in cui la cooperativa, i suoi 369 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti operano generando valore per le comunità, con la responsabilità di una risposta multicanale e una presenza capillare, che ha visto anche quest’anno Conad Nord Ovest rafforzarsi in tutte le regioni dove opera, confermandosi primo gruppo distributivo in Sardegna ed in Valle D’Aosta, attestandosi al secondo posto in Toscana ed Emilia.Per il triennio 2021 – 2023 Conad Nord Ovest ha definito un importante piano di sviluppo con investimenti per 572 milioni di euro con l’obiettivo di accrescere la quota di mercato e l’efficienza del gruppo con interventi mirati alla crescita ed alla competitività. Gli investimenti riguarderanno le nuove aperture e l’efficientamento dei punti di vendita, la qualificazione dell’offerta commerciale in particolare nei reparti freschi e freschissimi e l’ottimizzazione del network logistico. Sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, valorizzazione delle filiere locali, potenziamento della multicanalità, formazione e valorizzazione del capitale umano saranno le principali aree di intervento.“L’anno appena trascorso ha rappresentato una sfida senza precedenti che abbiamo affrontato grazie allo straordinario impegno di tutti, alla competenza, alla qualità e alla responsabilità delle nostre persone. I Soci Imprenditori ed i collaboratori dei punti vendita, anche nella difficoltà, hanno avuto la sensibilità e la forza di mettere sempre al centro il cliente ed i nostri valori, andando incontro alle esigenze di una comunità intera. –- Conad Nord Ovest prosegue la sua crescita e investe in competitività, in innovazione e sostenibilità, in formazione e valorizzazione delle persone rafforzandosi in uno scenario sempre più sfidante e competitivo. Oggi, consapevoli dei risultati ottenuti, ci impegniamo ad essere aperti verso il cambiamento, accrescere le nostre competenze, efficientare e fare innovazione attraverso un ambizioso piano di sviluppo. Lo scenario e le sfide che abbiamo davanti sono in rapida evoluzione, ma i nostri valori, la nostra solidità, la passione delle nostre persone e la fiducia dei nostri clienti ci consentono di guardare al futuro con rinnovato coraggio ed impegno”.Le strategie per affrontare le nuove dinamiche di consumo, emerse nell’ultimo anno, saranno la rinnovata competitività, qualità e certificazione e una forte crescita dell’e-commerce e degli acquisti online. I consumi delle famiglie registrano una diminuzione del - 10.4% accompagnata da una rivisitazione della composizione degli acquisti. La spesa media è cambiata: le scelte dei consumatori si rivolgono maggiormente verso prodotti salutistici e produzioni locali. La marca Conad conferma il suo ruolo strategico per la crescita dell’intero sistema che solo nella rete associata a Conad Nord Ovest ha raggiunto una incidenza di oltre il 31% sul fatturato (un prodotto su tre che esce dalle barriere cassa è a marchio “Conad”).