Coronaviurs, muore a 71 anni il direttore di Confindustria Piacenza

Cesare Betti, direttore di Confindustria Piacenza e consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano è morto oggi all'ospedale di Piacenza stroncato dal coronavirus. Aveva 71 anni. Si trovava ricoverato da alcuni giorni in ospedale, dopo aver contratto il virus.

Direttore di Confindustria Piacenza dal 2002 era laureato in Giurisprudenza ed era entrato come funzionario dell’Associazione Industriali nel 1975.