Crisi Opera Camposanto: 'Ammortizzatori sociali cuscinetto in attesa dell'acquisto del sito produttivo'

La ceramica modenese, che ha il proprio stabilimento produttivo a Camposanto e sede legale e amministrativa a Maranello, occupa 147 lavoratori.“Questa notizia -ha aggiunto Paglia- ci dà la possibilità di guardare con maggiore tranquillità alle fasi successive. Nell’interesse dei lavoratori, occorre supportare quanto più possibile il liquidatore nel suo impegno per non disperdere la capacità produttiva del sito”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, in seguito a quanto annunciato dal curatore al tavolo di salvaguardia occupazionale di Opera Group Srl svoltosi questa mattina a Bologna nella sede della Regione, con istituzioni locali sindacati e rappresentanti dei lavoratori.

“Abbiamo accolto con favore l’apertura del curatore alla possibilità di richiedere ammortizzatori sociali per la ceramica Opera Group, che coprano il periodo necessario a portare avanti le interlocuzioni necessarie con realtà imprenditoriali che possono essere interessate a rilevare il sito produttivo”.

