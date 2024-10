Crisi Stellantis e automotive: in 20mila in piazza a Roma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo sciopero è iniziato dal primo turno di lavoro. Il corteo a Roma è partito da piazza Barberini diretto a piazza del Popolo, con l'intervento dei segretari generali dei sindacati dei metalmeccanici, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. In piazza anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Presenti delegazioni di sindacati europei e mondiali alla manifestazione, dove sono previsti migliaia di lavoratori provenienti da tutta Italia.

Attesi anche i leader dell'opposizione.

La segretaria del Pd, Elly Schlein a piazza del Popolo è stata accolta, dietro il palco, da Landini e De Palma. Poi ha incontrato i segretari di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Alla manifestazione Schlein ha incontrato anche il leader del M5s Giuseppe Conte; i due si sono stretti la mano.

'Condividiamo le ragioni di questo sciopero unitario di lavoratori e lavoratrici e delle sigle sindacali. C'è molta preoccupazione sul futuro di un settore strategico come l'automotive - ha detto Schlein -. Noi chiediamo degli impegni chiari e concreti, li chiediamo al governo e li chiediamo alle aziende. Noi ci siamo e ci saremo. Abbiamo depositato una mozione unitaria con le altre opposizioni e insieme abbiamo chiesto che sia audito anche Elkann. Stellantis ha delle responsabilità storiche verso questo paese e deve fare la sua parte fino in fondo'.



Per i sindacati 'Stellantis in Italia e in generale l'automotive in Europa sono al collasso. Sono irrimediabilmente a rischio la prospettiva industriale e occupazionale e per questo sono urgenti risposte da parte dell'Ue, governo, Stellantis e aziende della componentistica. Il settore auto è un settore strategico, ma è a rischio. Le prospettive - dai livelli di produzione all'occupazione - non sono chiare, non c'è un piano industriale che definisca un futuro. E noi non vogliamo stare a guardare. Serve un rilancio delle politiche industriali. Il governo convochi le parti sociali, Stellantis e le aziende della componentistica a palazzo Chigi perché c'è bisogno di un piano strategico complessivo in Italia, e in Europa'.'Palazzo Chigi, la premier Meloni deve convocare Stellantis con l'ad Tavares, le aziende della componentistica e i sindacati per un vero piano industriale di rilancio. Non possiamo più aspettare. Paghiamo errori e ritardi, anche sull'auto elettrica. Serve insieme una discussione a livello europeo - ha detto Landini -. Bisogna cambiare la situazione. I lavoratori non vogliono stare a guardare, non vogliono stare in cassa integrazione. Questa manifestazione dice anche che bisogna aumentare i salari, fare una lotta vera all'evasione e tassare le grandi rendite e profitti, e combattere la precarietà'.

