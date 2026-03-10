Dal volontariato d'impresa alla partnership sociale: grandi aziende incontrano l'associazione Porta Aperta

L'associazione di volontariato Porta Aperta di Modena organizza martedì 10 marzo 2026 alle ore 16.30 presso l'Auditorium Confindustria Emilia sede di Modena (via Bellinzona 27A), l'evento 'Dal volontariato d'impresa alla partnership sociale. Quando l'incontro tra le aziende e l'associazione Porta Aperta genera valore'.L’incontro, rivolto al mondo imprenditoriale, sarà aperto dai saluti di Giacomo Villano, direttore Relazioni e Sviluppo del Territorio di Confindustria Emilia e di Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta, e rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento dedicata alle possibili forme di collaborazione e partnership con Porta Aperta, con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo tra il mondo del volontariato, del terzo settore e quello imprenditoriale, mettendo al centro il valore della responsabilità sociale e della partecipazione attiva delle imprese nella costruzione di comunità più inclusive e solidali.Interverranno Myriam Finocchiaro (Communication, External Relations and Sustainability manager - Granarolo S.p.A.), Stefano Luconi (direttore Fondazione Iris Ceramica Group ETS) e Paola Pavarotti (consigliera Gruppo di Solidarietà Tetra Pak aps). Durante l’appuntamento saranno presentate diverse modalità di collaborazione: dal volontariato d’impresa alle partnership economiche, fino alla donazione di beni e servizi.Strumenti concreti che consentono alle aziende di contribuire in modo tangibile alle attività e ai progetti di Porta Aperta, sostenendo interventi rivolti alle persone in situazioni di fragilità.L’incontro si inserisce nel programma di Modena Capitale Italiana del Volontariato e sarà anche l’occasione per condividere esperienze, buone pratiche e possibili percorsi di collaborazione strutturata, capaci di generare valore sociale per il territorio e allo stesso tempo rafforzare il legame tra imprese e comunità locale. Tutte le proposte di partnership si inseriscono in una visione più ampia di sviluppo sostenibile, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, promuovendo modelli di cooperazione responsabile, inclusiva e orientata al bene comune.