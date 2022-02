'Debiti e bollette in ritardo, migliaia di famiglie modenesi a rischio pignoramento'

Boom di richieste di pignoramento per il mancato pagamento delle bollette di luce e gas e le posizioni debitorie competenti all’Agenzia delle Entrate e Riscossione (ex Equitalia). Nelle ultime settimane lo sportello modenese di Udicon Emilia-Romagna ha gestito diversi casi di cittadini colpiti in maniera tempestiva da atti di riscossione, senza la possibilità di richiedere dilazioni.'Nel momento in cui la pandemia più acuta pare essere finalmente alle spalle, Udicon registra l’inizio di un’altra fase pandemica di tutt’altro genere, quella economica-sociale. In mancanza di ulteriori proroghe fiscali da parte del Governo, infatti, per migliaia di famiglie modenesi in difficoltà si preannunciano mesi durissimi. I decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso dei mesi hanno prorogato di volta in volta la sospensione dell’attività di riscossione. Molte famiglie sono in crisi, il problema principale era ed è la carenza di liquidità.'In particolare, allo sportello dell’associazione è stato gestito anche il caso di un neo-pensionato a cui l’ex Equitalia ha addirittura chiesto il pignoramento della pensione a copertura di un debito di 5mila euro ancor prima dell'invio obbligatorio dell’intimazione al pagamento e i canonici 5 giorni successivi da lasciare per regolarizzare la posizione. Si tratta di un evidente errore procedurale, ma che fotografa un quadro difficile che non tiene conto delle difficoltà vissute da tante famiglie in seguito alle conseguenze economiche della pandemia. Udicon invita i cittadini a prestare la massima attenzione alle tempistiche di pagamento delle cartelle esattoriali e a rivolgersi agli sportelli dell'Associazione in caso di dubbi o di eventuali dinieghi di richieste di rateazione'.