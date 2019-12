Dreamfood, proprietaria di Italpizza, sale al 30% di Italgelato

Cresce Dreamfood, la holding modenese proprietaria di Italpizza capitanata da Cristian Pederzini. In questi giorni la societa' ha incrementato la propria partecipazione nella Italgelato, industria di Camisano Vicentino controllata dal modenese Fabio Cavicchioli e specializzata nella produzione di gelati da esportazione, passando dal 15% al 30% del capitale sociale.I termini dell'accordo prevedono inoltre la possibilita' per Dreamfood di poter arrivare, nel corso del 2020, al 45% del capitale sociale. L'operazione, di questi giorni, segue di alcuni mesi l'acquisizione del ramo d'azienda dello stabilimento produttivo dell'industria di pizze surgelate Antico Forno a Legna di Mortara, in provincia di Pavia, e arriva dopo i recenti accordi sindacali nel sito modenese di Italpizza, quelli che secondo l'azienda valorizzano 'sempre piu'' le risorse umane.'La decisione di incrementare la partecipazione del gruppo Dreamfood in Italgelato-nasce dalla consapevolezza che pizza e gelato siano uno straordinario connubio di eccellenze italiane. Pertanto, sul piano strategico, andremo a rafforzare il nostro posizionamento competitivo nel comparto del surgelato. Disponendo Italgelato di un moderno stabilimento di 8.000 metri quadrati, con un'interessante capacita' produttiva libera, la sfida sara' quella di portarlo a pieno regime sviluppando sempre piu' i mercati esteri'.Per il presidente di Dreamfood e Italpizza spuntano 'interessanti sinergie operative, soprattutto distributive, con le altre societa' del gruppo, in particolare il supporto allo sviluppo dei mercati esteri potra' essere fornito dalla nostra Italpizza, la quale, gia' esporta il made in Italy in 55 Paesi al mondo'.