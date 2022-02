eToro: alla scoperta del broker di riferimento per il social trading

EToro è ormai il broker di riferimento per il trading online, anche in Italia, grazie alla capacità di questo marchio di farsi apprezzare da un numero sempre crescente di investitori e utilizzatori. Quanto questo broker sia apprezzato è dimostrato dai ritmi di crescita degli iscritti che sono stati letteralmente impressionanti negli ultimi anni, arrivando persino a superare, in alcuni periodi, un incremento del 200%.La posizione di leader del settore di eToro non è sicuramente imputabile al caso, anzi rappresenta il giusto premio per un lungo percorso di crescita intrapreso ormai da diversi anni. Nel corso del tempo questa società ha infatti investito sulla propria immagine e sulla piattaforma utilizzata dagli investitori, resa completamente sicura e impreziosita da moltissimi strumenti in grado di appassionare i traders. Questo broker presenta degli ottimi servizi accessibili sia tramite web che attraverso l'apposita App per smartphone e tablet.Le opinioni di tradingonline.it sul broker etoro sono assolutamente positive e permettono di conoscere meglio le sue principali funzionalità, come ad esempio il social trading, la modalità demo e il copy trading. Queste componenti sono molto utili agli investitori, sia esperti che principianti. Il social trading, come intuibile dal nome stesso, permette una vera e propria interazione tra gli utenti, che avviene attraverso dei post che consentono ai traders di scambiarsi opinioni, segnalazioni e consigli.Il copy trading è invece una modalità d'investimento che negli ultimi anni ha catturato la simpatia di moltissime persone e che prevede la possibilità di replicare le operazioni fatte da traders molto conosciuti e apprezzati, con importi differenti e conoscendo in anticipo il grado di rischio. Grazie a questa possibilità molti principianti del trading online possono decidere di iniziare subito ad investire, senza dover attendere di sviluppare maggiori competenze in questo ambito.Ovviamente, come tutti gli investimenti, anche il copy trading presenta un margine di rischio e deve essere valutato con molta attenzione. In generale altri punti di forza che caratterizzano questo broker sono ad esempio:· Alta intuibilità nell'uso dell'App.· Presenza di utili strumenti di gestione.· Velocità di funzionamento.· Altissimo livello di sicurezza.· Deposito minimo molto contenuto.· Assenza di commissioni sulle compravendite.· Ampio catalogo di cfd.I servizi che questa piattaforma offre ai propri utilizzatori sono veramente moltissimi e contraddistinti da una qualità altissima. L'affidabilità e il livello di sicurezza sono certificati dalle garanzie internazionali, in possesso del broker, che di fatto equiparano eToro ad una banca online.EToro ha un catalogo molto ampio, di conseguenza ogni persona può utilizzare questo broker per investire sugli asset che preferisce. Nello specifico questo broker permette di investire in: azioni, materie prime, valute, criptovalute, indici ed etf. Tutte le compravendite avvengono sempre utilizzando i cfd, ovvero i cosiddetti contratti per differenza. Questi sono dei titoli che replicano fedelmente l'andamento dell'asset a cui si riferiscono.L'utilizzo dei cfd permette di investire in maniera semplificata, senza dover corrispondere una commissione sulle compravendite. Ogni cdf presenta infatti sempre una differenza tra il valore di acquisto e quello di vendita, che consente alla piattaforma di realizzare degli utili senza dover applicare delle ulteriori commissioni.Inoltre è molto importante sottolineare che eToro presenta anche degli ottimi strumenti automatici di gestione degli investimenti, come lo 'stop loss' e il 'take profit' che fanno scattare una vendita al raggiungimento di particolari valori prestabiliti, in modo da massimizzare i profitti o ridurre le perdite. In conclusione è evidente che eToro rappresenta un'ottima alternativa per chi desidera investire autonomamente e in modo anche spesso appassionante.