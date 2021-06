eToro recensioni: cosa ne pensano gli esperti

Chi non ha sentito parlare di eToro, la famosa piattaforma di investimenti online nata a Tel Aviv e oggi conosciuta in tutto il mondo?Resa famosa principalmente dalla possibilità di investire sui mercati finanziari in una maniera a metà tra il fare trading e lo stare su una piattaforma social, oggi questo servizio di brokeraggio finanziario è divenuto uno dei più importanti in assoluto. Ma è tutto oro quel che luccica?Oggi quindi andremo ad analizzare punto per punto questa piattaforma, oltre che lo stato dell'arte del trading online, basandoci su le recensioni su etoro di edilbroker.it , un sito gestito da esperti di investimenti finanziari online.Questo servizio di brokeraggio è nato nel 2008 col nome di RetailFX a Tel Aviv, in Israele, ma è ora presente su diversi continenti grazie a una serie di società, tutte regolamentati da enti di un certo spessore. Ciò rende la piattaforma di trading di eToro una piattaforma al 100% regolamentata e in possesso di una serie di licenze valide per diversi paesi.Tra le più importanti ricordiamo:● La CONSOB (per l'Italia);● La CySEC (per la Repubblica di Cipro, valida quindi anche per l'UE);● L'FCA (per il Regno Unito);● L'ASIC (per l'Australia);● La FinCEN (per gli Stati Uniti d'America).Il possesso di queste licenze può essere controllato dagli stessi lettori. In caso in cui ci sia un qualche dubbio infatti è possibile andare direttamente sulla pagina principale di uno dei suddetti enti e fare un controllo incrociato col numero di licenza presente sul sito di eToro. Oltre a ciò, fare un doppio check può servire anche per essere sicuri che le licenze presentate su eToro, o altre piattaforme di questo tipo, siano ancora in corso di validità.Con eToro è possibile investire su innumerevoli asset presenti su diversi mercati.Tra i più importanti mercati finanziari attualmente presenti su eToro, vale la pena ricordare i seguenti, soprattutto se si è totalmente all'asciutto di nozioni finanziarie.● Mercato azionario;● Mercato Forex;● Mercato criptovalutario;● Mercato ETF● Mercato IndexGli investimenti possibili su questo tipo di mercati azionari però sono fondamentalmente due: uno è quello di investire tramite un investimento diretto, mentre l'altro è quello di farlo tramite i CFD.Un investimento diretto è una forma di investimento che prevede il possesso di un dato asset in un'ottica di crescita di valore nel futuro. Ad esempio, investendo in azioni di una società quotata, si punterà alla crescita di quest'ultima, oltre che agli eventuali dividendi.Per chi invece opta per i CFD, si punta ad investire più che altro sulle speculazioni di prezzo che interessano una data quotazione. Ciò significa che si potrà guadagnare sia sulla crescita che il ribasso di una data quotazione senza il bisogno di possedere l'asset sottostante poiché i CFD sono prodotti finanziari derivati.Con eToro siamo di fronte a un fenomeno prettamente di massa con diverse luci ed ombre.Prima di tutto, è importante sottolineare come questo servizio sia divenuto famoso principalmente per tre fattori.- Il primo motivo, è la sua campagna virale fatta di marketing martellante ed efficace, con dalla sua una serie di figure dello spettacolo veramente di rilievo.- Il secondo motivo, è la possibilità di interagire con gli altri trader come se si fosse su un social, tant'è che si parla di 'Social Trading', termine coniato dallo stesso eToro.- Il terzo motivo è invece il 'Copy Trading', la forma di trading automatico che ti permette di investireCiò però potrebbe non bastare per chi è completamente neofita di trading e finanza, soprattutto a fronte della mancanza di una seria educazione finanziaria offerta da eToro. Per questa è altre ragioni consigliamo di non farsi scappare la chance di testare anche altri servizi di brokeraggio, come ad esempio ForexTB, servizio con cui è possibile tra le altre cose avvalersi di ottimi segnali di trading.