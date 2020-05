Fase 2, sciopero 1: presidi a Emilceramica e TNT

'Oggi per il terzo giorno consecutivo il magazzino TNT di Modena è chiuso: i dipendenti sono in scioperoper rivendicare il pagamento anticipato della Cassa Integrazione dovuta fino ad oggi: l'azienda infattirifiuta di anticipare i soldi, in barba ai decreti ministeriali. Questa situazione coinvolge l'intera filieranazionale, motivo per cui non solo Modena, ma tutti i maggiori impianti TNT sono in stato di agitazione'A segnalarlo i rappresentanti sindacali Si Cobas questa mattina davanti allo stabilimento ceramico a Fiorano (dove la proprietà ha concesso subito un incontro, portando allo scioglimento del presidio) e, appunto, presso la sede del magazzino di logistica e trasporto merci a Modena'Il Gruppo Marazzi - affermano i Si Cobas - approfittando dell'emergenza sanitaria,ha deciso di lasciare a casa operai che prestano la loro opera da anni (alcuni da oltre una decade) nellasede di Emilceramica a Fiorano, operai che formalmente risultano assunti in appalto'. Per denunciare la situazione 'è stato creato un picchetto davanti ai cancelli, grazie al quale è stato finalmente ottenuto unincontro informale con la proprietà''Se questa è la Fase2 - affermano i rappresentanti Si Cobas - prepariamoci a una lunga stagione di lotta'