Figurine Panini, è morto improvvisamente a 75 anni l'ad Aldo Hugo Sallustro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Lutto nel mondo della imprenditoria modenese e italiana. È morto lunedì Aldo Hugo Sallustro, patron e amministratore delegato del gruppo Panini, leader mondiale delle figurine ed editore in Italia dei fumetti Topolino e Marvel. Sallustro, 75 anni, era nato a Buenos Aires, in Argentina: guidava Panini da 33 anni e nel 2016 era divenuto proprietario assieme alle sorelle Anna e Teresa Baroni.

Sallustro è morto improvvisamente, ha lavorato in azienda fino agli ultimi giorni.

Sotto la sua guida, il gruppo con sede a Modena è diventato una multinazionale, capace di vendere più di 5 miliardi di figurine all’anno in tutto il mondo e di generare un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro, più che triplicato rispetto al 2017.