'Gasolio oltre i 2 euro: il modello italiano rischia di saltare'

'I prezzi carburanti continuano a correre, nonostante il taglio delle accise sia ancora attivo (-30,5 cent al litro fino all'8 luglio, con probabile proroga) e l'Opec+ abbia annunciato l'incremento della produzione. A condizionare il mercato è il fenomeno speculativo a livello internazionale, che spinge sopra i 2 euro al litro i carburanti, con ripercussioni pesantissime per i consumatori e insostenibili per i gestori che vedono diminuire progressivamente la propria redditività, scesa all'1,5%, a fronte dell'esplosione dei costi di gestione'. Così in una nota Faib Confesercenti, secondo cui 'ancora poche settimane e il settore rischia il collasso'. 'L'Italia deve porre con urgenza in sede europea un argine alla speculazione internazionale e imporre un tetto ai prezzi d'acquisto di carburanti e gas - prosegue la Faib - In un mercato globalizzato una scelta nazionale potrebbe determinare carenze di approvvigionamenti, costi insopportabili e conseguenze gestionali imponderabili'.'Il Governo Draghi - dice la Faib - mentre pensa alla proroga del taglio, e a probabili nuovi interventi rafforzativi, metta mano all'immediato risarcimento economico dell'anticipazione pagata dai gestori al momento del taglio sulle giacenze dei prodotti ad accise assolta e sia adottata una norma che stabilisca in modo strutturale, in caso di aumenti anomali, l'accisa mobile, con meccanismi di recupero automatico. I Gestori, già in stato di mobilitazione, hanno saputo assicurare un confronto dialogante e costruttivo nella difficile fase critica del paese. Il caro benzina però non può essere scaricato sull'anello più debole e più malpagato della filiera. Il Governo sappia che le proteste sono già in atto e che in assenza di rimborsi per le anticipazioni effettuate sono pronti allo sciopero e alla chiusura dei distributori. Sulla Transizione energetica basta demagogia e annunci. L'Italia deve puntare sulla pluralità delle fonti, e non solo sull'elettrico, che non si sa né come né dove produrre e allo stato sembra socialmente insostenibile; sulla neutralità tecnologica, senza incentivi che drogano il mercato a favore dei 'poveri ricchi'; sull'utilizzo dei propri asset distributivi, senza nuovo consumo di suolo; allo stesso tempo occorre valorizzare la rete distributiva attraverso una riforma che contrasti l'illegalità'.