Giovedì tocca al WorkEr 2024 di Compagnia delle Opere

'In un momento storico in cui la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale dominano il dibattito pubblico, l'edizione di quest'anno si concentra su un aspetto fondamentale: l'intelligenza imprenditoriale. Oltre ai complessi algoritmi e alle tecnologie emergenti, esiste una forma di intelligenza che nessuna macchina potrà mai replicare: quella dell'imprenditore, che quotidianamente affronta sfide, prende decisioni e traccia nuovi percorsi basati sull'esperienza umana. Durante Worker 2024, ci interrogheremo su come l'intelligenza artificiale possa entrare in questo processo decisionale, supportando – e non sostituendo – l'essere umano.

Approfondiremo il tema attraverso le tre intelligenze fondamentali per l’impresa: l’intelligenza dello scopo, l’intelligenza del mercato e l’intelligenza della conduzione' - scrivono gli organizzatori.



Il programma

La giornata si aprirà alle 14 con l'accoglienza e la registrazione dei partecipanti. A seguire, dalle 15, si terrà l'intervento introduttivo che darà il via all’evento. Nella prima sessione in programma, dalle 15:30 alle 16:00, Gianluca Pavanello, CEO di Macron S.p.A., guiderà nella comprensione dell’intelligenza dello scopo, illustrando come un’impresa possa restare focalizzata sui propri valori e obiettivi fondamentali. La seconda sessione, dalle 16:00 alle 16:30, vedrà la partecipazione di Marco Bernardi, Presidente di Illumia S.p.A., che discuterà l’intelligenza del mercato, ovvero la capacità di leggere e anticipare le dinamiche di un contesto economico in costante cambiamento.



Dopo un breve coffe break, si riprende con la terza sessione, dalle 17 alle 17:30, con l’intervento di Cristina Danelatos, esperta di Change Management e HR Director, che affronterà il tema dell’intelligenza della conduzione, esplorando le strategie di leadership e gestione delle risorse umane in un ambiente di lavoro sempre più complesso.

La giornata si concluderà con un focus dedicato all’intelligenza artificiale e al suo ruolo nel mondo del lavoro. Dalle 17:30, Stefano Borghi, Chief Technology Officer di Dilaxia S.p.A., terrà una sessione dal titolo provocatorio: 'Cosa c’entra la AI?', in cui esplorerà le opportunità e i rischi dell’integrazione della AI nelle dinamiche aziendali.

Infine, alle 18:15, Roberto Bonzio, giornalista e fondatore del progetto Italiani di Frontiera, offrirà una 'conclusione a sorpresa'. L'evento si chiuderà con una piccola cena di networking a cura di Tavole sul Naviglio, a partire dalle 19 alle 20:30.