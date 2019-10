Gli investimenti nell'economia digitale: a confronto su Private Equity

Come gestire ed investire i capitali aziendali. Quali opportunità e quali rischi si aprono per imprenditori e aziende di fronte ai sempre più repentini cambiamenti economici e sociali che negli ultimi anni, in un contesto di forte digitalizzazione, hanno cambiato anche il modo di investire? Sono alcune grandi domande poste agli ospiti intervenuti alla sesta edizione del convegno annuale organizzato dal centro studi G.R.O, associazione per lo studio dell’impresa alla Camera di Commercio di Modena

Focus del convegno sugli investimenti di capitale e sulle cosiddette Private Equity. I fondi private equity con oltre 5 trillioni di dollari gestiti e 2 ancora da investire, stanno cambiando il volto delle economie di tutto il mondo e rappresentano grandi opportunità. Ma quali sono i settori di maggiore sviluppo per gli investimenti?



Nel video abbiamo sentito i Consigli di Lorenzo Bertolo, Investor Relation Parmalat Group, con l'introduzione e la chiusura sull'argomento del Convegno di Antonio Tullo, Dcente di diritto privato Unimore e Presidente del G.R.O e del Presidente della Camere di Commercio di Modena, Giuseppe Molinari