Gruppo Italpizza: risultati 2024 confermano il trend di crescita

Prosegue la crescita del Gruppo Italpizza, che chiude il bilancio di esercizio 2024 con un netto segno positivo. Il Gruppo, soggetto a direzione e coordinamento di ACTA S.r.l. - società controllante detenuta dal fondatore Cristian Pederzini - si articola in più aziende riunite nella holding Dreamfood S.r.l. Fanno parte della holding: Italpizza S.p.A., storica sede produttiva di Modena nonché quartier generale, Italforno S.r.l. con sede a Mortara (PV), Mantua.it S.r.l. con sede a Castelbelforte (MN), Elaboració de Pizzas al Forn de Piedra S.L. con sede a Malgrat (Spagna) e Mantua.fr S.A. con sede a Caudry (Francia), ultima arrivata in ordine di acquisizione; sono inoltre parte del gruppo due società di distribuzione, Italpizza GmbH, che ha sede in Germania, e Italpizza USA Inc., che ha sede negli Stati Uniti. Completano l’assetto societario del Gruppo Italgelato S.r.l., società produttrice di gelati e dessert, e Italpizza Retail S.r.l., società specializzata nella commercializzazione nel mondo del food and beverage al dettaglio e da asporto.Il valore EBITDA della holding durante l’esercizio 2024 ha raggiunto quota 39.427.000 di euro, superando di oltre 5 milioni di euro il dato del 2023, che era pari a 34.006.000 di euro.L’indebitamento finanziario netto risulta in diminuzione attestandosi, per l’esercizio in esame, a 27.769.00 di euro, contro i 32.096.000 milioni di euro dell’esercizio 2023.La holding registra un valore totale della produzione pari a 417.409.721 di euro.L’incremento complessivo delle vendite rispetto all’esercizio precedente, con riferimento al core business del Gruppo rappresentato dalla produzione di pizze surgelate, è pari all’11,2%.Le attività di ricerca e sviluppo, portate avanti direttamente dal Gruppo Italpizza, sono state orientate su diverse direttrici: in primo luogo, l’ampliamento della gamma di prodotti, cercando di rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze del mercato; in secondo luogo, la progettazione e lo sviluppo, anche in via sperimentale, di innovazioni tecnologiche per l’automazione e il miglioramento produttivo. Entrambe queste azioni hanno permesso di consolidare la posizione del Gruppo Italpizza sul mercato interno ed internazionale, incrementando la produzione e la quota di mercato. Una terza direttrice di investimento ha invece interessato lo sviluppo di interventi finalizzati all’efficientamento energetico dei processi produttivi.In totale, nell’esercizio 2024, il flusso finanziario delle attività di investimento introdotto dal Gruppo in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, è stato pari a 19.629.607 di euro.Per la prima volta nell’anno 2024 il Gruppo Italpizza ha inoltre intrapreso l’attività di reporting ai fini ESG, con lo studio di indicatori relativi all’impronta di carbonio provenienti da emissioni dirette (prodotte tramite l’uso di combustibili fossili) e da emissioni indirette (generata dall’energia elettrica acquistata e consumata dall’azienda), l’analisi di doppia materialità e l’individuazione dei KPI di monitoraggio. Una analisi che ha permesso al Gruppo di definire gli obiettivi per il breve e medio termine. Fra questi, le due aziende oggetto dell’analisi – la capogruppo Italpizza e Mantua S.r.l., hanno inserito la riduzione del consumo dell’energia primaria pari al 3% nel corso del 2025.'I risultati ottenuti nel corso del 2024 non possono che renderci orgogliosi e darci lo slancio per continuare un percorso di crescita che prosegue ormai ininterrotto dal 2021, con uno sguardo sempre più attento ai temi dell’innovazione, della qualità e della sicurezza alimentare e all’efficienza energetica - ha commentato Cristian Pederzini, fondatore e presidente del Gruppo Italpizza -. I nostri obiettivi commerciali per il marchio Italpizza sono ora orientati verso l’estero, dove puntiamo ad ottenere il successo di vendita ottenuto sul mercato interno. Forti delle competenze e delle conoscenze ottenute in oltre 30 anni di attività, guardiamo all’ampliamento verso nuovi mercati e al rafforzamento di quelli esistenti', conclude Pederzini.'I risultati positivi registrati quest’anno – con una crescita dell’EBITDA e una sensibile riduzione dell’indebitamento, insieme all’incremento percentuale nelle vendite del nostro segmento di riferimento, quello delle pizze surgelate – confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità del Gruppo di generare valore in modo sostenibile', dichiara Andrea Bondioli, consigliere di amministrazione delegato e Direttore Generale del Gruppo Italpizza. 'Stiamo ora lavorando con determinazione a una strategia di espansione internazionale, diversificando l’offerta produttiva. Tutto questo senza mai perdere di vista il nostro core business, che resta il vero motore strategico delle nostre scelte e dei nostri investimenti. Il 2025 si preannuncia particolarmente sfidante a causa del contesto economico globale, segnato da forti tensioni sui dazi commerciali e da un dollaro strutturalmente forte: fattori che richiedono scelte ancora più mirate e un costante equilibrio tra competitività, innovazione e solidità finanziaria'.