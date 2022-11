I primi 130 anni del Consorzio Bonifica Burana: un patto per fututo

Il ruolo e la funzione delle bonifiche va oltre al servizio dato al mondo agricolo, ma ha effetti diretti sulla protezione e sulla vita dell'intero territorio, in tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale ed economica. Il Consorzio della Bonifica Burana ha avuto un ruolo fondamentale, anche senza esposizione mediatica, nella tenuta del sistema della produzione agroalimentare, superando, con uno sforzo enorme condiviso con il mondo agricolo, le conseguenze di una siccità che senza la rete di canali irrigui alimentati dagli impianti del Consorzio, sarebbero state devastanti.Irrigazioni garantite come sempre con il pompaggio principalmente di acqua dal Po per l'intera Pianura, da impianti che pescano acqua dal grande fiume a quote sempre più basse. Quest'anno con uno sforzo enorme in termini di costi energetici e di risorse umane vista la prolungata scarsita di acqua che ha tenuto gli impianti sotto stress per mesi.Per fare fronte ad una siccità che è proseguita per tutto il mese di ottobre e che - afferma il Presidente Francesco Vincenzi nel convegno celebrativo sui 130 anni di storia del Consorzio organizzato alla Camera di Commercio di Modena - dovremo affrontare nuovamente in futuro'.'Lo sforzo messo in campo quest'anno non potrà essere replicato, non può essere considerato la normalità, e non può essere dato per scontato. Per affrontare le grandi sfide che i cambiamenti meteo-climatici ci riservano servono investimenti in opere infrastrutturali ed un patto tra consorzio, imprenditori consorziati ed istituzioni'.Grazie alle risorse messe in campo da Next Generation UE, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza (PNRR), dai Ministeri, dalle Regioni, dai tanti Enti coinvolti, il momento attuale rappresenta uno spartiacque tra l’eredità del passato e il futuro che stiamo costruendo a suon di progetti”.

Concetto rafforzato dal Direttore Generale Associazione Nazionale Bonifiche Italiane (di cui Vincenzi è Presidente), Massimo Gargano: “Dobbiamo cambiare il modello di sviluppo e passare dalla logica del cemento ad una legge seria sulla diminuzione del consumo di suolo e sulla creazione di opere utili a raccogliere l’acqua quando c’è”.





“Per limitare il rischio idraulico e affrontare quote di magra sempre più critiche, i nostri ingegneri idraulici hanno progettato nuovi impianti che si inseriranno nel nostro territorio innovando e potenziando il sistema idraulico attuale. Capofila dei nuovi impianti il Cavaliera, opera da oltre 70 milioni di euro in gestazione da tempo che vedrà finalmente la luce” - ha ricordato il Direttore Generale del Consorzio Burana, Cinalberto Bertozzi.



Le celebrazioni hanno visto la partecipazione di una nutrita presenza di autorità ed esponenti del mondo economico, politico e di Enti coinvolti nella gestione del territorio.



Presente anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ha rimarcato l’importanza di invasi e piano laghetti dove serve in Emilia-Romagna per contrastare la siccità e stabilizzare le produzioni, snellendo gli iter di approvazione: “44 prodotti DOP e IGP nella nostra Regione - record in Europa - ci dicono che l’acqua va garantita dove ce n'è sempre meno affinché si mantengano le nostre migliori produzioni e, al contempo, è assolutamente fondamentale garantire le migliori condizioni possibili per il futuro del nostro pianeta e per il futuro delle generazioni a venire. Negli stessi luoghi troppa o poca acqua portano inevitabilmente all'aggravamento dei contesti geopolitici. Occorrono procedure e iter burocratici più semplificati e snelli per ridurre al massimo i tempi tra la necessità dell’opera e il momento in cui si realizza. Oggi ci sono molte più risorse, soprattutto con il PNRR, e dobbiamo dimostrare cosa siamo in grado di fare. È necessario che il territorio si doti quanto prima di una rete invasi e laghetti in grado di contrastare la siccità progressiva stabilizzando le condizioni imprenditoriali per poter mantenere gli standard delle nostre produzioni”.



'Bisogna aprire una nuova stagione di infrastrutture anche per l'acqua: reti efficienti, invasi per il territorio e da realizzarsi anche nelle singole aziende. Ma è necessario accelerare le tempistiche di approvazione rispetto al passato. Facendo un paragone con la velocità dei computer, la struttura burocratica è come un Commodore 64 sul quale vorremmo fare girare un software di ultima generazione. Oltre a questo vanno incentivate le depurazioni dei reflui per avere maggiori quantità di risorsa disponibile. Si ottimizza quel che c’è già dove si può e si crea ciò che non c’è in modo intelligente, sostenibile, rispettoso, ma con una visione di medio/lungo periodo molto chiara. E i Consorzi hanno le competenze e le professionalità per contribuire all'ammodernamento del Paese”.



Sono intervenuti inoltre il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci, che ha presentato i dati che suffragano la crisi climatica in atto, lo storico Franco Cazzola – Già Università di Bologna – e lo storico e critico d’arte Marzio Dall’Acqua che hanno dato voce alla complessa e affascinante storia e alla bellezza del territorio.



La tavola rotonda tra Rita Nicolini Direttore Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Massimo Gargano Direttore Generale ANBI e il Presidente Vincenzi, ha chiuso la giornata ribadendo la necessità di fare fronte comune alle crescenti complessità. E con un plauso unanime ad uno degli Enti che si è distinto in Italia per la quantità di progetti che sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento.



Tra i presenti i ragazzi dell’Istituto Guarini di Modena, in particolare del G.A.R.A., acronimo di Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale, indirizzo dedicato specificatamente alla gestione delle acque.



All’interno del convegno è stata inaugurata la mostra di incisioni “La cultura delle acque mediopadane. Il Consorzio della Bonifica Burana nelle illustrazioni di Maurizio Boiani”. Tre anni di lavoro appassionato per la produzione di 78 opere che rappresentano un viaggio nella bellezza dei luoghi della bonifica.