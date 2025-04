Infrastrutture, oggi inaugurato il casello della TiBre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





È stato inaugurato questa mattina il primo lotto della TiBre, il raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A15 Parma - La Spezia e l'A22 Brennero - Modena. Lo riporta la Gazzetta di Parma. Ubicato tra l'Autostrada della Cisa, nel comune di Fontevivo (Pr) e il casello di Sissa Trecasali (Pr), il primo tratto attraversa anche i comuni di Fontanellato e Parma, per una lunghezza di circa nove chilometri e mezzo. Salt, soggetto titolare del progetto, ha investito in autofinanziamento circa 430 milioni di euro, i lavori sono partiti nel 2017.

Per ora la Tibre termina nelle campagne della bassa parmense: si configurerebbe invece come una bretella lunga nel complesso 85 chilometri, fino a Nogarole Rocca nel veronese, interessando i territori di Emilia, Lombardia e Veneto.

Salt spiega che 'dopo la delibera numero 2 del gennaio 2010 del Cipe, l'autorizzazione rilasciata a Salt ha riguardato la realizzazione del solo primo lotto. Gli altri lotti necessari al completamento della tratta fino all'interconnessione con la A22 potranno essere pianificati da Salt a seguito di indicazioni del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti'.. Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma lamenta: 'sono preoccupato per l'aumento del traffico sulla viabilità ordinaria'. Per Michele Guerra, sindaco della città emiliana: 'La Tibre, per come appare oggi, interroga in maniera paradigmatica capacità programmatorie e scelte di finanziamento nel nostro Paese e comporta il pericolo di creare disagi per i comuni della nostra provincia'.