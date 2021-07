Investire in Borsa: vantaggi e rischi da considerare

Investire in Borsa Valori rappresenta una fantastica opportunità di guadagno, ottenibile persino con ragguardevole semplicità: si compra a poco e si vende a tanto, cosa c’è di più facile?Tuttavia, questa concreta possibilità può riservare anche numerose insidie a quanti sottovalutano i campanelli d’allarme di cui tener conto. Comprendere appieno come procedere per minimizzare i rischi insiti nell’investire in Borsa è in fondo l’unico segreto di quei pochi che riescono a far di quest’attività un mestiere estremamente redditizio, per se ed eventualmente per conto di quanti affidano loro il proprio capitale da investire.Conoscere tutti gli aspetti vantaggiosi del trading permette di sfruttarli per far rendere il proprio capitale: per riuscirci si può partire dal leggere una guida per investire in Borsa e stilare un elenco di rischi da cui mettersi al riparo mentre si cerca di sfruttare tutti i vantaggi disponibili.Questo è naturalmente il primo dei vantaggi a disposizione di chi investe in Borsa: intercettare la crescita e cavalcarla fino all’ultimo per trarne il massimo profitto è in fondo il lavoro del trader finanziario. Ci vengono in soccorso alcuni indici o quotazioni da attenzionare costantemente, perché dall’interpretazione del loro andamento consentono di trarre importanti informazioni per i propri investimenti.Uno di questi parametri è certo la quotazione del Dollaro al cambio con l'Euro , sul quale si può naturalmente investire ma che, considerata l’importanza assoluta delle due economie dietro queste valute, riveste un’importanza fondamentale per tutto l’intero mercato finanziario.In effetti uno dei maggiori vantaggi dell’investimento azionario consiste nel fatto che con un piccolo capitale e le competenze giuste si possono fare soldi, anche tanti soldi e nessuno te lo può impedire. Le competenze, quindi, rappresentano uno dei vantaggi del mercato azionario, in quanto permettono di far fruttare un capitale grazie alla capacità di individuare prima di tanti altri quello che sarà il trend.In effetti chiunque può affacciarsi alla negoziazione di Borsa grazie a un PC, un tablet o uno smartphone e una connessione a Internet affidabile. Le piattaforme di trading oggi non si contano: basta sceglierne una di qualità e fare un piccolo deposito per cominciare.Oltre ai lucrosi vantaggi il trading finanziario comporta anche rischi di cui tener conto: non farlo significa mettere a repentaglio il proprio capitale, con la quasi garanzia assoluta di perderlo per intero e in breve tempo.Un titolo può salire, facendoci guadagnare, ma può anche scendere: questa è la seconda, crudele, faccia del trading. Quello che sembrava un titolo su cui investire a occhi chiusi, nel giro di giorni o addirittura di ore può invertire la sua corsa e puntare dritto verso il basso.Si, oltre che il più grande vantaggio, questo è anche il rischio più alto cui si va incontro oggi operando in Borsa. Se si può facilmente duplicare il capitale, grazie a una leva particolarmente alta e ad un rialzo tutt’altro che eccezionale del titolo, ma si può anche perdere tutto, se si registra un ribasso altrettanto significativo.La volatilità consiste in una variazione significativa del titolo che si registra in entrambi i versi. Questo andamento può dilapidare un capitale non sufficiente a coprire le variazioni quotidiane.Ogni investimento comporta dei costi da considerare attentamente prima di aprire nuove posizioni.