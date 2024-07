Iren: a Rovigo il primo impianto agrivoltaico avanzato italiano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

. Grazie a tale operazione, il Gruppo Iren realizzerà a Rovigo il primo progetto italiano di grandi dimensioni di agrivoltaico avanzato:, garantendo la possibilità di coltivazione su quasi tutta la superfice del campo.L'impianto, che ha una potenza complessiva autorizzata di 49 MWp, oltre a 50 MW di storage, avrà un'estensione di 65 ettari e

Iren Green Generation ha rilevato il controllo della società Agrovoltaica Srl acquisendo le quote precedentemente detenute da AIEM Srl (sviluppatore del progetto) e da Edis srl, societa del gruppo Egea, con un investimento di 3,8 milioni di euro, che comprende il rimborso di finanziamenti realizzati in precedenza dai soci.



L'investimento complessivo atteso per la realizzazione dell'impianto, che entrerà in funzione entro il 2027, e' di circa 54 milioni di euro. 'Questa operazione consolida la leadership nel nostro Gruppo sul piano dello sviluppo delle rinnovabili e delle best practice industriali - dichiara Luca Dal Fabbro, Presidente Esecutivo del Gruppo Iren -. L'impianto che realizzeremo a Rovigo si caratterizza infatti, per dimensione, tecnologia e localizzazione geografica, come di interesse strategico per l'azienda, in coerenza con gli obiettivi del nostro Piano Industriale. Il progetto, che ci ha visti subentrare ad unasocieta' di Egea, ci consente di valorizzare già da ora la nostra partnership con il gruppo albese, in attesa del closing atteso per l'inizio di agosto. Inoltre permette di riservare la giusta attenzione al settore agricolo, fondamentale per il nostro Paese'