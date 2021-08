Italpizza con Telethon per la ricerca scientifica

Anche quest’anno Italpizza, leader nella produzione di pizze d’alta qualità, continua a sostenere la ricerca scientifica aderendo al programma 'Io sto con Fondazione Telethon 2021', un significativo progetto rivolto a tutte le piccole e medie imprese che desiderano sostenere un atto profondo dal valore sociale. Italpizza, infatti, con il suo contributo, da anni supporta i tanti bambini affetti da malattie genetiche rare perché possano ricevere terapie innovative e salvavita, contribuendo in questo modo alla creazione di un futuro più sereno.La partnership, già anticipata alla fine del 2020, si unisce alle altre nel campo della solidarietà al fine di favorire un impegno solidale e di sensibilizzazione per la raccolta fondi. Italpizza proprio nell’ottica della Responsabilità Sociale d’impresa, è da sempre impegnata nel sostenere le attività benefiche, convinta che questo sia un presupposto da cui partire per fare impresa e un valore aggiunto nell’interesse comune.

