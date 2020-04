Mascherine a 0,50, Carpi Fashion System: 'C'è confronto istituzionale'

Siamo consapevoli dell’impegno e delle spese che diverse aziende del territorio stanno sostenendo, e alla luce del bando di sostegno da 50.000 euro, Carpi Fashion System si sta rapportando a tutti i livelli per rendere consapevoli gli organi competenti. Se da un lato siamo assolutamente concordi rispetto all’esigenza di evitare nella maniera più assoluta qualsiasi forma di speculazione, così come sul fatto che la salute pubblica vada garantita, dall’altro abbiamo il dovere di non dimenticare che le aziende del territorio hanno sostenuto costi di tempo, manodopera e materiali per avviarsi alla produzione, e che il prezzo imposto rischia di non coprire neppure il costo del tessuto'



Così in una nota Carpi Fashion System, l'organismo nato dall'Unione dalle associazioni di categoria dell'artigianato e del commercio e Camera di Commercio, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio Carpi intervenendo sull'annunciata volontà, da parte del Governo, di stabilire il prezzo di fabbricazione delle mascherine chirurgiche monouso a 50 centesimi al pezzo



Carpi Fashion System fa sapere di stare rapportandosi con non meglio specificati attori istituzionali, al fine di far comprendere i termini della questione alle autorità preposte.