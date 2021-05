Mercati finanziari: resta alta l'attenzione degli investitori per le critptovalute

Negli ultimi mesi le Borse di tutto il mondo hanno fatto registrare un ritorno di attenzione molto importante da parte degli investitori nei confronti delle criptovalute. Uno strumento finanziario ancora molto giovane, che però, in circa dieci anni di vita, ha già rivoluzionato il mercato almeno un paio di volte. La prima rivoluzione della valuta digitale corrisponde al suo ingresso nel mercato, a cui fece seguito un vero e proprio boom: il suo valore nominale schizzò alle stelle e i suoi primi acquirenti si ritrovarono di colpo milionari. La seconda rivoluzione della criptovaluta risale invece al 2019, ovvero all’anno in cui Bitcoin e soci hanno iniziato un percorso virtuoso che sembra ormai quasi inarrestabile.Da due anni a questa parte infatti la valuta digitale vive una crescita tendenzialmente costante e dunque ecco spiegato come mai i trader siano ancora oggi particolarmente interessati al suo acquisto. Ovviamente prima di lanciarsi in questo genere di investimento è molto importante capire cosa sia effettivamente la criptovaluta e quali siano le sue principali caratteristiche. Da questo punto di vista il modo migliore per capire come utilizzare correttamente le monete digitali è quello di visitare portali dedicati, come ad esempio Criptovalute24 , tra i più autorevoli del settore. Qui è infatti possibile trovare approfondimenti dettagliati relativi al funzionamento di questo strumento finanziario, sempre più apprezzato dai traders.Prima di entrare nel dettaglio delle caratteristiche della criptovaluta, è sicuramente utile partire dai fondamentali e quindi dalle nozioni. Ebbene, la criptovaluta si chiama in questo modo semplicemente perché è valuta protetta da crittografia, ovvero valuta nascosta a cui è impossibile accedere, a meno che non si abbia a disposizione la giusta chiave d’accesso.Va poi sottolineato come la criptovaluta non venga stampata da alcun tipo di zecca o di ente di Stato: stiamo infatti parlando di uno strumento finanziario puramente digitale, che non esiste nel mondo fisico e che quindi può venire acquistato, venduto o scambiato soltanto tramite via telematica.Veniamo ora alla principale caratteristica della valuta digitale, che è senza ombra di dubbio la sua elevatissima volatilità. Il prezzo delle criptovaluta infatti può vivere un andamento da montagne russe: il suo valore può volare alle stelle da un momento all’altro, ma allo stesso modo può cadere a picco. Questa peculiarità è la diretta conseguenza del particolare sistema di attribuzione di valore che caratterizza la valuta digitale.Questo strumento finanziario infatti non risponde né a governi né tanto meno ad enti internazionali di sorta. Al contrario il suo prezzo viene stabilito esclusivamente sulla base delle regole del suo creatore e, nella maggior parte dei casi, finisce per obbedire soprattutto alla legge della domanda e dell’offerta: quindi più gli investitori richiedono la criptovaluta, più il suo prezzo aumenta; allo stesso modo meno la criptovaluta viene richiesta e meno vale.C’è però un ulteriore aspetto molto importante da tenere in considerazione: esistono tante diverse criptovalute e ciascuna di esse può presentare ulteriori caratteristiche, spesso uniche nel loro genere. Il Bitcoin ad esempio è la valuta digitale più famosa in assoluto ed è in effetti molto più simile ad un mezzo di scambio altamente volatile che a una moneta vera e propria.Ripple è una criptovaluta che si distingue per la possibilità di consultare liberamente i suoi registri delle transazioni (noti con il nome di ledger), mentre Ethereum è una specie di spazio virtuale che utilizza i sistemi di distribuzione peer to peer per creare o per fare funzionare contratti ed applicazioni varie. Questo vuol dire che dentro Ethereum ci si possono scambiare dei token (noti col nome di etere), ma che è anche possibile sfruttarlo per registrare un dominio, acquisire proprietà intellettuale o sviluppare una piattaforma.