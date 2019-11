Moda Carpi, Liu Jo acquista Blumarine

Svolta nel mondo della moda di Carpi. Il patron di Liu-Joha acquistato il 100% del brand Blumarine fondato danel 1977.Nessuna ufficialità sull'importo alla base del contratto, ma si parla di una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Nei giorni scorsi il numero uno di Liu Jo era entrato anche in società in Coin comprandone il 15%. Liu Jo è stata fondata dai fratelli Marco e Vannis Marchi nel 1995 per diventare brand di punta soprattutto dopo la campagna pubblicitaria con Kate Moss 2011 e l'apertura del flagship store a Milano.