ModenaFiere, 'grave' perdita da oltre un milione di euro, il Comune socio attende e spera

Cinque amministratori, nove dipendenti, una partecipazione del Comune di Modena al 14,6% e una perdita registrata nell'esercizio 2020 (e giudicata 'grave' dallo stesso Comune), pari a un milione e 139 mila euro, causa un crollo dei ricavi, nel 2020 rispetto al 2019, del 65%. E' una delle più desolanti fotografie nell'elenco di quelle relative alle società partecipate del Comune di Modena, quella che immortala lo stato di ModenaFiere S.r.l., la società controllata, con il 51% delle quote, da Fiere Internazionali di Bologna S.p.a. Dati, quelli emersi dalla documentazione preliminare alla discussione in Consiglio Comunale sulla situazione delle società partecipate e sulla presenza del Comune in esse, che risentono certo degli effetti della pandemia, ma che preoccupano soprattutto alla luce della mancata ripresa che in un contesto seppur difficile, la realtà modenese ha avuto rispetto ad altri poli fieristici.Una condizione che vincola in negativo il Comune di Modena che pur giudicando grave la perdita della società, conferma di avere scarsa autonomia e soprattutto peso nelle decisioni finanziarie e strategiche. Da un lato - si legge nella documentazione del Comune 'non sussiste un obbligo giuridico di concludere patti parasociali fra i soci pubblici, e il socio di maggioranza: i soci pubblici di Fiere internazionali di Bologna S.p.a hanno escluso la possibilità di procedere alla formalizzazione di vincoli legali, statutari o accordi parasociali con i soci pubblici di ModenaFiere'; dall'altro, Modenafiere non è qualificabile quale società “a controllo pubblico” per l'impossibilità dei soci pubblici di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche'.In conclusione, lo spazio di manovra, da parte di soci che non siano quello di maggioranza, è scarso, e in casi come questo, in una prospettiva di miglioramento legata ad una uscita dall'emergenza pandemica rinviata ormai di anno in anno, è forse opportuno fare, come si suol dire semplificando, di necessità virtù. Confermando la partecipazione attuale del Comune sperando che la prossima stagione 2022 possa riportare ai livelli pre-pandemia, 'rinviando così ad un momento successivo l'adozione di un piano di riassetto della partecipazione in ModenaFiere S.r.l., nell'attesa di valutare il programma pluriennale di risanamento societario, da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, e la sua idoneità ad assicurare la continuità aziendale ed il celere raggiungimento dell'equilibrio finanziario'Gi.Ga.