Msc-Rekeep: Roberto Casari è entrato nel cda: assemblea infuocata

L'ex presidente Cpl Roberto Casari è stato eletto nel cda di Msc, società tra Lavoratori Spa, la holding che controlla il gruppo Rekeep e che ha assunto questa denominazione dopo la trasformazione di Manutencoop in società per azioni. La sua lista di minoranza con il 17,5% dei consensi ha eletto nella holding lo stesso Casari e Luca Buglione. Il nuovo cda (11 componenti di maggioranza e due di opposizione) è ora chiamato a eleggere il presidente, in pole Maria D’Amelio, vicepresidente del Gruppo Rekeep.

Una assemblea quella tenutasi oggi, nella sede Rekeep di Zola Predosa, quantomeno movimentata, con gli azionisti che non hanno permesso ai componenti della lista di minoranza di partecipare alla assemblea lasciandoli ad aspettare fuori al caldo. Una scelta che ha portato lo stesso Casari a contattare i carabinieri per registrare quello che a suo avviso è stato un abuso. 'Non avevo mai visto da vicino una assemblea bulgara e oggi ho fatto anche questa esperienza - commenta Casari -. Come esponenti della lista minoranza eletti cercheremo ora di fare l'interesse della azienda tenendo conto delle grandi responsabilità di una realtà che controlla Rekeep e i suoi 27mila dipendenti'.