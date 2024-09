Nuvola zero, da Modena la start-up della farina-non farina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nuvola Zero oggi conta un team di 10 persone e vende, in Italia, i propri prodotti a circa 500 punti vendita tramite la GDO ed è già presente nei punti vendita di grandi distributori come Conad, Sigma, Coop, Dimar, Iper la grande I, Tigre e Oasi, Granmercato, Carrefour, Dodeca e Decò.

All’estero, grazie alla vendita tramite e-commerce, sta conquistando anche Francia, Germania, Spagna e Svizzera.



Nuvola Zero, che ad oggi, è l’unica azienda europea ad aver ottenuto quattro brevetti relativi sia alla ricetta dei prodotti, sia al processo industriale e produttivo, con questa campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd punta a raccogliere 1.5 milioni di euro che serviranno a rafforzare la produzione, introdurre nuove linee di prodotto, far crescere il team e penetrare nei mercati esteri non solo tramite vendita online ma anche tramite i principali supermercati.



'Quando, con Sabrina e Sonia, abbiamo fondato Nuvola Zero siamo partiti da un’esigenza personale di eliminare zuccheri, lattosio e carboidrati e ci siamo accorti che sul mercato non c’era niente di adatto e pronto all’uso. Abbiamo iniziato a sperimentare diverse ricette, volevamo che fossero buone, facili e per tutti. Oggi apriamo il capitale, per la prima volta, ad altri soci e lo facciamo tramite lo strumento dell’equity crowdfunding perché crediamo che i nostri clienti siano anche le persone migliori per comprendere il valore di ricerca e sviluppo che c’è dietro ad ogni nostro prodotto e con loro vorremmo scrivere un nuovo capitolo di Nuvola Zero', ha detto Cesare de Stefano, Ceo e Founder di Nuvola Zero.