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Orsini: 'Distretto ceramico, costi energia alle stelle: a rischio 40mila posti di lavoro'

Orsini: 'Distretto ceramico, costi energia alle stelle: a rischio 40mila posti di lavoro'

Ciarrocchi: 'L'Ets punisce chi produce e chi lavora in Europa rispetto alle produzioni extra UE'

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'Prendiamo il distretto della ceramica, una realtà che conosco bene perché è la mia terra: una delle eccellenze italiane con una produzione pulita che paga un costo dell’energia superiore del 40% rispetto alla media europea e subisce la speculazione dell’Ets. Sapete cosa significa? Che in cinque Comuni del distretto ceramico sono a rischio 40mila posti di lavoro e non riguarda solo la ceramica, potrei continuare, settore per settore. Senza industria di base, crolla l’intera economia europea'. E' questo il grido d'allarme lanciato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assemblea dell'associazione.


'Il presidente Emanuele Orsini conosce bene il distretto ceramico e per questo, all'Assemblea di Confindustria, ci ha purtroppo citato come settore paradigmatico dei disastri che può provocare la distorsione di uno strumento ambientale trasformato in un’ottusa tassa sulla manifattura. Noi raccogliamo quella citazione come un appello all'azione per la nostra Associazione, ma lo auspichiamo anche per le Istituzioni del territorio e le Organizzazioni sindacali. Perché il tempo delle analisi è finito. L'Ets così com'è costruito non premia chi ha investito nella sostenibilità e noi lo abbiamo fatto, eccome, ma punisce chi produce e chi lavora in Europa rispetto alle produzioni extra UE.

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Distruggere la nostra manifattura e il lavoro di qualità che assicura sui nostri territori peggiorerebbe solo la situazione delle emissioni, perché importeremmo i prodotti ceramici da Paesi come India e Cina che hanno livelli emissivi ben più alti dei nostri'. Ha detto a margine il presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi.

'È un’urgenza immediata che non tollera rinvii: la Commissione europea sta per adottare nuovi benchmark ETS per il periodo 2026-2030, che non rispecchieranno le reali performance tecnologiche del settore ceramico. Vanno ripensati per dare aderenza alla realtà e correggere evidenti errori nella loro costruzione. E poi deve essere aperto subito il cantiere per una radicale ristrutturazione del sistema ETS'.

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