Pizza Affari chiude in rialzo a +7,1%. Bper Banca +22,4%

Piazza Affari è la migliore tra le Borse europee: il Ftse Mib chiude in positivo del 7,12% dopo avere superato anche punte del +17% durante la giornata. Tutte le azioni del paniere principale sono in recupero e molti titoli vengono sospesi per eccesso di rialzo.. In campo per sostenere i listini sono scesi tutti i 'pesi massimi' del Vecchio Continente, dalla Bce che ha corretto il tiro sull'Italia fino alle rassicurazioni della Vor der Leyen e di Gentiloni, con la Commissione Ue pronta a sospendere i paletti di bilancio per i Paesi membri previsti dal Patto di stabilità.. Ma. Fa eccezione Piazza Affari, stavolta la migliore, che termina l'ultima seduta della settimana un rialzo del 7,1%, seppur ridimensionato rispetto al picco di +16% toccato durante la giornata sull'euforia del duo Bce-Ue. A dare una mano al Ftse Mib anche la Consob con lo stop alle vendite allo scoperto. E cosi' dopo il giovedi' nero in cui il Ftse Mib ha accusato la perdita peggiore della storia (-16,9%), l'indice ha chiuso in positivo con lo spread 'raffreddato' a 239 punti (oltre venti punti in meno). Su listino principale chiudono cosi' tutti in positivo i titoli, molti con rimbalzi a doppia cifra come Bper (+22,4%), Recordati (+18,7%), Hera (+15,2%) e Banco Bpm (+15%). Tra i migliori anche Moncler (+14,2%) e Cnh (+12%). Sul fronte dei cambi, l'euro dopo una seduta in recupero e' di nuovo in forte calo contro il dollaro e si porta a quota 1,107 (contro 1,124 alla vigilia) mentre sale verso la sterlina a 0,893 (0,886). Euro/yen a 118,91 (116,84). Riduce la frenata il petrolio che scambia con il Wti su aprile a 31,2 dollari (-0,6%) e il Brent di maggio in calo a 33,18 dollari (-0,2%).(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)