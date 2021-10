Quali sono i migliori supermercati in Italia? Classifica Altroconsumo

Quali sono i migliori supermercati in Italia? L’ultima classifica stilata da Altroconsumo ci offre un quadro completo delle preferenze dei consumatori, che hanno le idee sempre più chiare da questo punto di vista. Negli ultimi anni infatti nel nostro Paese l’attenzione nei confronti della spesa alimentare è cresciuta sempre di più, insieme alla consapevolezza del fatto che non tutti i prodotti si possono considerare sullo stesso piano a livello qualitativo. La classifica dei migliori supermercati italiani non tiene conto in questo caso della convenienza e dunque delle insegne più economiche. Ad essere prese in esame sono state le preferenze degli italiani, sia per quanto riguarda i supermercati che i discount.Nella classifica stilata da Altroconsumo vale la pena innanzitutto distinguere i supermercati dai discount preferiti dagli italiani, in quanto non tutti fanno la spesa in punti vendita differenti a seconda della convenienza. Per quanto riguarda i prodotti di qualità e di marca, spiccano insegne come Iper, Esselunga, Conad, Pam e IperCoop. Supermercati in cui coloro che hanno un occhio particolarmente attento alla qualità di ciò che mettono in tavola possono trovare un’ampia scelta. In testa alla classifica troviamo Iper, che rimane dunque il più apprezzato in assoluto da parte degli italiani, ma anche Pam non è certo da meno. Se andiamo a vedere il volantino dei supermercati Pam possiamo renderci conto che di promozioni ce ne sono moltissime e che alla fine anche qui si può arrivare a fare una spesa oculata, pur sempre senza rinunciare alla qualità. Questa catena sarebbe per molti la migliore se non fosse per i prezzi che sono mediamente alti. È tuttavia vero che ormai gli italiani sanno di poter approfittare delle offerte promosse di settimana in settimana anche sui prodotti di marca e con qualche accortezza in più dunque il risparmio si può raggiungere ovunque.Per gli italiani che invece hanno una predilezione nei confronti dei discount, dove il risparmio è naturalmente maggiore ma diventa più difficile trovare prodotti di marca, in vetta alla classifica dei preferiti troviamo Eurospin, seguito da Aldi, Lidl e Penny Market. Sono queste le insegne che piacciono maggiormente a coloro che amano fare la spesa al discount e bisogna ammettere anche che negli ultimi anni proprio questi supermercati hanno incrementato la loro offerta.Nei loro cataloghi è possibile oggi trovare anche prodotti di marca, seppur in misura nettamente inferiore rispetto al classico ipermercato come Pam e Conad.Dalla ricerca di Altroconsumo emerge anche un altro dato interessante: gli italiani continuano a dividersi tra supermercati e discount. Anzi, molti consumatori proprio per assecondare una filosofia del risparmio che non rinuncia alla qualità di alcuni prodotti, scelgono di fare la spesa separata. Si recano dunque al discount per acquistare determinate categorie merceologiche e al supermercato tradizionale per i prodotti freschi o comunque per quei marchi ai quali non sono disposti a rinunciare. L’occhio ai volantini e alle promozioni, comunque, rimane sempre più vigile.