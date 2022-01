Saldi invernali da domani

Partono i saldi invernali, con Sicilia e Basilicata a fare da apripista. Domani nelle due regioni partono le vendite di fine stagione; il giorno successivo sarà la volta della Valle d'Aosta, mentre da mercoledì 5 gennaio la stagione degli acquisti a prezzi scontati partirà in tutte le altre Regioni.Il calendario:ABRUZZO05.01.2022 per 60 gg.BASILICATA02.01.2022 - 02.03.2022CALABRIA05.01.2022 - 06.03.2022CAMPANIA05.01.2022 - 01.03.2022FRIULI VENEZIA GIULIA05.01.2022 - 31.03.2022LAZIO05.01.2022 per 6 sett.LIGURIA05.01.2022 - 18.02.2022 (45 gg.)LOMBARDIA05.01.2022 - 05.03.2022 (60 gg.)MARCHE05.01.2022 - 01.03.2022MOLISE05.01.2022 per 60 gg.PIEMONTE05.01.2022 per 8 sett.PUGLIA05.01.2022 - 28.02.2022SARDEGNA05.01.2022 per 60 gg.SICILIA02.01.2022 - 15.03.2022TOSCANA05.01.2022 per 60 gg.UMBRIA05.01.2022 per 60 gg.VALLE D'AOSTA03.01.2022 per 60 gg.VENETO05.01.2022 - 28.02.2022TRENTO Trento e Provincia per 60 gg. I commercianti decidono liberamente i periodiALTO ADIGE08.01.2022 - 05.parte dei Comuni dei distretti di Bolzano,Oltradige e Bassa Atesina, Merano eBurgraviato, Valle Isarco e Alta ValleIsarco, Val Pusteria e Val Venosta; 05.03-02.04.2022 per Marebbe, San Martinoin Badia, La Valle, Badia, Corvara; 05.03 -02.04.2022 a Tires, Castelrotto, Renon,Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena,Marebbe, San Martino in Badia, La Valle,Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto,Resia, San Valentino alla Muta.