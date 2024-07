Società Dolce nella top ten delle coop sociali: 118 milioni il valore della produzione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rinnovato anche il consiglio di amministrazione, con la conferma di Pietro Segata alla presidenza e Paolo Vaccaro, già responsabile per la Lombardia, vicepresidente con Carla Ferrero.'Dobbiamo considerare questo risultato più che soddisfacente – ha detto Pietro Segata - perché anche in condizioni imprevedibili e avverse è frutto della nostra capacità di progettare, qualificare e gestire molteplici attività, con risposte convincenti e adeguate, quasi uniche. Alcuni risultati? Pur in un momento di crisi globale abbiamo dato piena applicazione al rinnovo del CCNL di settore e siamo la prima cooperativa sociale ad avere ottenuto il livello Oro dell’Accreditation Canada, accreditamento internazionale per le organizzazioni sanitarie'.



Nel 2023 la cooperativa, fondata da nove soci e che oggi conta oltre 3.500 lavoratori e un totale di 4.262.609 ore di lavoro prestate, ha partecipato a 56 gare d’appalto, con una percentuale di successo del 66%. Presente in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia nella gestione di nidi, residenze e centri diurni per persone anziane e disabili, nell’accoglienza a migranti e senza dimora, si è sviluppata anche in ambito sanitario.

Nel 2023 Società Dolce si è anche rivelata un trampolino di lancio per i giovani del territorio verso il mondo del lavoro, ospitando 140 tirocini curriculari inviati dalle università, da istituti tecnici o professionali e da diversi enti formativi accreditati, oltre a 14 inserimenti riabilitativi e borse lavoro, 6 progetti di servizio civile universale e 9.380 ore di studio concesse ai lavoratori.

Il futuro? Consolidare. 'La nostra intenzione – conclude Segata - è di rafforzare la presenza nei territori in cui operiamo, attraverso i servizi che gestiamo. Investiremo anche sul settore privato, che ha attenuato significativamente il disagio finanziario dovuto allo stallo della Pubblica Amministrazione, che pare avere carattere endemico e duraturo'.