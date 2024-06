Study Academy, la formazione d’alto profilo dedicata ad aziende e professionisti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal 2009, Study Academy si occupa di formazione avanzata in campo medico-sanitario. Negli anni, l’azienda con radici carpigiane, ha ampliato l’offerta formativa per rispondere alle esigenze di aziende e liberi professionisti provenienti da ogni settore.Attraverso una formazione multidisciplinare di alta qualità, Study Academy valorizza le competenze di aziende e liberi professionisti. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento d’eccellenza per la qualità didattica e offrire know-how e specializzazione a corsisti di ogni ambito professionale.Abbiamo parlato del purpose aziendale con chi sta al timone di quest’ambizioso progetto, iniziativa che propone contenuti d’alto livello e che vede alla guida del team la dottoressa Cinzia Cirielli, da sempre impegnata nel mondo della formazione d’alto profilo.La dottoressa Cirielli è la direttrice didattica di questa iniziativa, che punterà a fornire importanti opportunità di crescita professionale.

L’azienda, che nasce nell’ambito della formazione medico-sanitaria, negli anni ha scelto di approfondire anche altri temi, coinvolgendo manager d’azienda e professionisti di spessore.



Come è nata l'idea di creare questa nuova società di formazione ad alto livello?

“L'idea di creare Study Academy è nata dalla constatazione che, per mantenere la competitività e l'innovazione in un mondo in costante evoluzione, è essenziale avere un approccio formativo continuo e di alta qualità. L'Emilia è una terra di innovatori, e per continuare a stupire il mondo con le nostre eccellenze, è fondamentale avere alleati in grado di fornire gli elementi essenziali, come uno studio continuativo e approfondito. Vogliamo creare un polo formativo di alto livello che sia dedicato a chi opera in diversi settori, dove è necessario restare sempre aggiornati e preparati.



Oggi dobbiamo competere con l’India, con la Corea, con gli Stati Uniti: se vogliamo mantenere la nostra posizione nel mondo dell’industria dobbiamo avere un piano formativo in grado di aiutarci a tradurre (velocemente) quello che accade nel mondo attorno a noi.



Quali sono gli obiettivi principali che la sua società si prefigge di raggiungere?

“Il nostro obiettivo principale è offrire corsi di formazione specialistica che permettano ad aziende e liberi professionisti di distinguersi dalla concorrenza. Puntiamo a fornire competenze di alto livello che possano realmente fare la differenza nel mercato del lavoro attuale. Vogliamo diventare un punto di riferimento per la qualità didattica, offrendo percorsi formativi che siano innovativi e all'avanguardia. Sarò la direttrice didattica di questa iniziativa, con un occhio di riguardo verso tutti quei corsi dedicati alle professioni medico-sanitarie, ramo dove ho sviluppato una lunga esperienza e che ha contribuito a formare la mia figura professionale”.



A chi sono rivolti i vostri corsi di formazione?

“I nostri corsi sono rivolti principalmente a manager d'azienda, professionisti e a tutti coloro che sono alla ricerca di una formazione di alto livello per migliorare le proprie competenze. Vogliamo essere una risorsa preziosa sia per chi già opera nel mondo del lavoro e desidera aggiornarsi, sia per chi intende acquisire nuove competenze per entrare in settori specifici. Indirizzare energie verso la formazione è il segno d’apprezzamento migliore che un datore di lavoro può dare ai suoi collaboratori: sintomo di crescita, d’inclusione progettuale e di visione futura”.



Quali sono le principali competenze e conoscenze che i partecipanti potranno acquisire attraverso i vostri corsi?

“I partecipanti ai nostri corsi potranno acquisire competenze pratiche e teoriche in vari ambiti, tra cui la gestione manageriale, la sicurezza, l'intelligenza artificiale applicata al settore manifatturiero e molte altre tematiche rilevanti. Il nostro obiettivo è fornire strumenti concreti e immediatamente applicabili nel loro contesto lavorativo”



Come vengono strutturati i vostri programmi di formazione?

“I nostri programmi di formazione sono strutturati in modo flessibile per adattarsi alle esigenze dei partecipanti. Offriamo corsi sia in modalità online che in presenza, con una durata variabile a seconda del contenuto e degli obiettivi formativi. La nostra metodologia didattica è interattiva e coinvolgente, con un focus particolare sull'apprendimento pratico”.



Ci può parlare degli insegnanti e dei formatori che collaboreranno con la vostra società?

“I nostri formatori sono professionisti altamente qualificati e con una vasta esperienza nei loro rispettivi campi. Collaboriamo con esperti di comprovata competenza e preparazione specialistica, in grado di offrire un'alta qualità didattica e di relazionarsi efficacemente con i partecipanti. La loro esperienza e professionalità sono garanzia di un percorso formativo di eccellenza. Spesso si tratta di imprenditori presi in prestito dalle loro aziende oppure di manager impegnati con multinazionali del settore automotive piuttosto che dalla sfera della finanza”



Quali sono le tematiche principali che verranno trattate nei vostri corsi?

“Le tematiche dei nostri corsi spaziano dall'intelligenza artificiale applicata al settore manifatturiero, alla sicurezza, al settore sanitario e alla gestione manageriale. Puntiamo a trattare argomenti fondamentali e attuali, che possano rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”



Quali vantaggi competitivi offre la sua società rispetto ad altre aziende di formazione presenti sul mercato?

“Il nostro vantaggio competitivo risiede nella qualità e nell'innovazione della nostra offerta formativa. Ci distinguiamo per la multidisciplinarità dei nostri corsi, la competenza dei nostri formatori e l'approccio personalizzato ai bisogni dei nostri corsisti. Siamo orientati al risultato e alla soddisfazione dei partecipanti, con un occhio sempre attento alla sostenibilità e all'evoluzione delle competenze”.



Come intendete misurare il successo dei vostri programmi di formazione?

“il successo dei nostri programmi attraverso feedback continui da parte dei partecipanti e delle aziende con cui collaboriamo. Utilizziamo strumenti di valutazione dell'apprendimento e del gradimento dei corsi, monitorando costantemente i progressi dei nostri corsisti. Questo ci permette di migliorare continuamente la nostra offerta formativa e di garantire un alto livello di qualità”.



Che tipo di supporto e risorse offrite ai partecipanti durante e dopo la formazione?

“Offriamo un supporto completo ai nostri partecipanti, sia durante che dopo la formazione. Questo include l'accesso a materiali didattici di alta qualità, sessioni di tutoring personalizzato e un servizio di orientamento professionale. Inoltre, promuoviamo una rete di contatti e opportunità di networking per facilitare l'inserimento e lo sviluppo professionale dei nostri corsisti”.



Quali sono i suoi piani futuri per l'espansione e lo sviluppo della società?

“I nostri piani futuri prevedono l'espansione della nostra offerta formativa a nuovi settori e mercati, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio. Intendiamo consolidare la nostra presenza a livello nazionale e internazionale, investendo in tecnologie innovative e partnership strategiche. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per la formazione di eccellenza, contribuendo allo sviluppo delle competenze e alla crescita professionale dei nostri corsisti”.



Study Academy si pone come un faro nel panorama della formazione avanzata, offrendo percorsi formativi che combinano qualità, innovazione e praticità. Con un team di esperti altamente qualificati ed una visione chiara del futuro, l’iniziativa della dottoressa Cinzia Cirielli è pronta a supportare aziende e professionisti nel loro percorso di crescita e sviluppo.

