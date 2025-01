Supermercati, la classifica Altroconsumo: vola NaturaSì

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'organizzazione ha intervistato oltre 12.000 fra soci e Fan (registrati al sito di Altroconsumo), raccogliendo più di 41.000 differenti esperienze di acquisto, sulla base delle quali ha elaborato le classifiche delle catene di supermercati/ipermercati nazionali, discount e insegne locali preferite dai consumatori. Nella categoria iper e super nazionali (ovvero presenti in almeno cinque regioni) si confermano sul podio Esselunga, NaturaSì e Ipercoop, quest'anno tutte e tre a pari merito, ma sono molte le insegne che ricevono un giudizio comunque buono con punteggi elevati.

In particolare, NaturaSì, insegna votata all'alimentazione biologica, vanta il primato in diversi aspetti: qualità dei prodotti a marchio del supermercato, tempi d'attesa alla cassa, qualità dei prodotti acquistati, per i quali ha ottenuto tutti voti superiori a 80 su 100.

Anche i discount ricevono valutazioni di alto livello, una tipologia di catena che, a fronte anche del carovita e dei miglioramenti dell'offerta, conquista sempre più i carrelli dei consumatori. Tutti i discount valutati hanno infatti ottenuto un punteggio almeno ''buono'', in cima alla classifica svettano con il loro giudizio ottimo Aldi ed Eurospin. Molto amate dai clienti risultano infine essere le insegne locali, meno diffuse sul territorio nazionale: sulle 40 insegne valutate ben undici ottengono una valutazione ottima e nessuna scende sotto il ''buono''. A pari merito occupano la posizione di testa Dem, Rossetto, Mega e Iperal.

Seguite a un solo punto di distanza da altre 7 catene a livello ottimo, fra cui si distingue Tosano, che ottiene il punteggio record di 90 su 100 per quanto riguarda l'assortimento ed è in vetta anche per la convenienza dei prezzi. Cadoro, pur con un punteggio complessivo di qualità media, è in testa negli aspetti relativi al comfort all'interno del punto vendita, qualità della frutta e verdura, trasparenza dei prezzi e qualità del pesce. Ultima categoria considerata è invece la spesa online, dove Esselunga, Eurospin e Coop si aggiudicano la palma: in questo caso i clienti hanno giudicato la facilità di navigazione del sito tramite cui hanno fatto la spesa, la disponibilità dei prodotti, le condizioni in cui sono arrivati, i tempi e l'accuratezza della consegna, e, infine, il servizio clienti in caso di necessità.