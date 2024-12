Svolta in Coop Alleanza 3.0: Cifiello lascia la presidenza a Trombone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il presidente uscente Mario Cifiello, che ha guidato Coop Alleanza 3.0 dal 2020 ad oggi resterà membro del Consiglio di amministrazione.Domenico Livio Trombone, 64 anni, è commercialista esperto del mondo finanziario e revisore legale è da anni titolare di decine di incarichi nel mondo cooperativo e non solo ( qui ).Attualmente, ricopre la carica di presidente di Focus Investments spa, Consorzio Cooperative Costruzioni e Società Gestione Crediti Delta spa, di sindaco effettivo in Italgas Newco spa ed è presidente del Collegio sindacale di Pirelli Digital Solutions srl, Acimac Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica.

Tra gli altri incarichi è stato consigliere indipendente di Eni spa, Consigliere e presidente in Prelios Credit Servicing spa e Presidente del collegio sindacale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, nonché Presidente del Collegio Sindacale di Coop Alleanza 3.0.

'È un incarico che mi onora, e ringrazio tutto il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, il mio predecessore Mario Cifiello per la fiducia che mi hanno accordato. Il mio impegno sarà principalmente rivolto a proseguire nel percorso di risanamento e rilancio già avviato, avvalendomi delle qualità del personale tutto, a partire dalla direttrice generale Milva Carletti, e confidando nel sostegno unanime del Consiglio di Amministrazione' - ha detto Trombone.