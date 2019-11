Tetra Pak, imballaggi sì ma ecologici

Imballaggi si', ma ecologici.che, insieme al suo fornitore Braskem, annuncia di essere la prima azienda nel settore alimentare a produrre imballaggi ottenuti da polimeri di origine vegetale e completamente tracciabili in base agli standard Bonsucro per la canna da zucchero sostenibile.'Assistiamo a una crescita dei consumatori che desiderano fare di piu' per il pianeta e guardano ai grandi marchi per essere supportati in queste azioni. Oggi il 91% dei consumatori cerca loghi ambientali durante gli acquisti e la certificazione della catena di custodia Bonsucro puo' essere utilizzata per comunicare informazioni ai consumatori, aiutando cosi' i nostri clienti a differenziare i loro prodotti', afferma Mario Abreu, responsabile sostenibilita' di Tetra Pak. 'I nostri polimeri a base vegetale sono completamente tracciabili dalla loro origine di canna da zucchero.In futuro tutti i polimeri che utilizzeremo saranno realizzati con materiali di origine vegetale'.L'annuncio fa parte dell'iniziativa 'Planet positive' recentemente anciata sempre da Tetra Pak per stimolare le realta' del settore ad avere una visione piu' ampia della sostenibilita' e ad evolvere verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio, per andare oltre il riciclo e riuso e includere l'impatto del carbonio delle materie prime e della produzione.