Tornano ad aumentare le richieste di prestiti personali a Modena

Ricominciano ad aumentare le richieste di prestiti personali in provincia di Modena, dove si nota una situazione di sostanziale dinamicità per quanto riguarda il mercato del credito. Dopo un breve periodo di stallo nel 2020 dovuto alla pandemia e alla generale staticità economica, oggi i modenesi si dimostrano nuovamente intenzionati ad investire e per farlo ricominciano a chiedere finanziamenti. Vediamo nel dettaglio qual è l'attuale situazione per quanto riguarda i prestiti personali, che rimangono ancora oggi i preferiti dagli italiani.Necessità di liquidità al primo posto e consolidamento al secondo: sono queste le principali finalità di coloro che nel 2022 hanno fatto richiesta di un finanziamento. È quanto emerge dai dati elaborati dall'Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, che mette in luce una situazione decisamente differente rispetto a quella del 2020.Per quanto riguarda invece la durata media del prestito personale, dai dati rilevati nella provincia di Modena si evince una situazione di sostanziale stabilità, anche se andando più nel dettaglio possiamo notare un lieve aumento. Questo significa che rispetto al 2020 i consumatori preferiscono allungare il periodo del finanziamento, probabilmente per fare fronte a rate mensili più ridotte ed abbordabili.Una situazione di sostanziale stabilità si può notare anche per quanto riguarda l'importo medio richiesto, che si attesta a 12.000 euro nel secondo trimestre del 2022 ed appare dunque in linea con la media dello stesso periodo del 2020. Solo lo scorso anno si è assistito ad un leggero calo dell'importo medio richiesto dai modenesi, che è oscillato dai 10.000 agli 11.000 euro. In generale, comunque, non si notano importanti variazioni da tale punto di vista, nemmeno rispetto agli anni precedenti alla pandemia.Lo stesso discorso si può fare per quanto riguarda l'età media dei richiedenti un prestito, che nella provincia di Modena è rimasta pressoché invariata attestandosi sui 42 anni. Interessante è il fatto che nel 2022 non siano aumentati i giovani under 35, che anzi sono calati rispetto al 2020 e anche al 2021.In generale comunque possiamo dire che il mercato dei finanziamenti si presenta oggi più che mai dinamico e che la situazione di stallo che aveva caratterizzato per certi aspetti il 2020 è stata quasi completamente superata. I modenesi sono tornati ad avere fiducia nel futuro, a spendere ed investire accedendo al credito come facevano prima della pandemia.