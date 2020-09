Trombone entra in orbita Palenzona: incarichi in Fai Service e Prelios

Sono 30 gli incarichi oggi ricoperti dal commercialista modeneseNato a Potenza nel 1960, Trombone ha visto cessare alcune cariche, ma ha anche assunto nuovi importanti incarichi rispetto alla fotografia che scattammo due anni fa Così dopo l'approfondimento della staffetta con Piero Collina che lo ha portato ai vertici del Ccc (di cui è ancora presidente), ecco l'elenco degli incarichi ricoperti dal commercialista al 30 settembre 2020. Da notare in particolare l'ingresso di Trombone nella Fai service, la società cooperativa presieduta dache si occupa prevalentemente del rimborso dei pedaggi autostradali per gli autotrasportatori. Parliamo di una società che ha chiuso il 2019 con un fatturato di 611 milioni e un utile di 852mila euro. Sempre nell'orbita Palenzona da registrare l'incarico assunto da Trombone in Prelios credit servicing spa di cui da marzo 2019 è divenuto presidente del cda. Da notare come Prelios credit servicing spa sia di proprietà al 100% di Prelios spa il cui presidente è proprio Fabrizio Palenzona.Ma ecco l'elenco completo degli incarichi di Domenico Trombone.Fai Service soc coop - sindaco supplenteH21 spa in liquidazione - presidente collegio sindacaleFocus investments spa - consigliere e presidente del cdaFocus investments international srl - amministratore unicoUnisalute servizi srl - sindaco effettivoIl Ponte spa - sindaco effettivoInternational world group srl - consigliereCcc consorzio cooperative costruzione - consigliere e presidente cdaCme spa - commissario liquidatoreUnipol investment spa - sindaco effettivoCooperativa immobiliare modenese - revisore unicoUnipol Sai assicurazioni spa - sindaco supplenteHolmo spa - procuratore specialeCooperare spa - sindaco effettivoIndustria casearia Pelloni spa in liquidazione - liquidatoreItalcarni soc coop agricola - commissario liquidatoreArca Vita spa - sindaco effettivoOpen.co soc. coop. - commissario giudiziario e commissario liquidatoreArca assicurazioni spa - sindaco effettivoSocietà gestioni crediti Dela spa - consigliere e presidente cdaUnipol finance srl - sindaco effettivoAtrike spa - consigliere e adCoop Alleanza 3.0 - presidente del collegio sindacaleFinccc spa - amministratore unicoUnipolpart 1 spa - sindaco effettivoUnisalute spa - sindaco effettivoTenute del Cerro spa società agricola - presidente collegio sindacaleBiraghi industrie spa - liquidatoreBim Vita spa - sindaco supplentePrelios credit servicing spa - consigliere e presidente cda