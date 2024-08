Unipol, l'utile del semestre sale a 555 milioni, +6,8%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sale del 10,4% a 8,2 miliardi, di cui 4,6 miliardi nel ramo danni (+7,8%) e 3,6 miliardi nel vita (+14%). Per il 2024 la compagnia bolognese conferma l'aspettativa di un andamento reddituale 'in linea' con gli obiettivi del piano strategico al 2024.Nel danni il comparto auto ha registrato una crescita dei premi del 10,2%, a 2,2 miliardi, mentre il non auto è salito del 5,7% a 2,38 miliardi, beneficiando in particolare della spinta commerciale nel

comparto salute, dove la raccolta di UniSalute è balzata del 27,7% a 517 milioni. Rialzo a doppia cifra anche per il canale della bancassicurazione attraverso Arca Assicurazioni (+18% a 158 milioni), così come positive sono state le performance di tutti gli ecosistemi (mobility, property e welfare) in cui opera il gruppo.

Il combined ratio, indicatore della redditività della gestione tecnica, è migliorato al 93,1%, rispetto al 97,5% dello scorso anno ricalcolato su basi omogenee. L'utile ante imposte del danni è così salito a 508 milioni, dai 448 milioni del 2023. 'Nel semestre si è registrato un miglioramento della sinistralità - si legge nella nota - legato all'effetto delle azioni messe in campo sia nel comparto auto, tese a contenere la crescita del costo medio dei sinistri anche a seguito della revisione delle tabelle per la valutazione monetaria dei danni alle persone, sia nel comparto non auto, dove le azioni di riforma del portafoglio e rimodulazione tariffaria sono volte principalmente a contenere gli effetti dei cambiamenti climatici sui margini assicurativi'.



Nel vita la produzione si è concentrata su prodotti tradizionali in una logica di ottimizzazione dei flussi netti delle gestioni separate. La raccolta di UnipolSai è scesa del 7,2% a 1,78 miliardi mentre nella bancassicurazione Arca Vita è cresciuta del 48,2% a 1,78 miliardi. Il risultato ante imposte complessivo è sceso leggermente, da 143 a 139 milioni.

L'utile prima delle imposte delle collegate bancarie è stato pari a 121 milioni e considera il consolidamento dei risultati di Bper e Popolare i Sondrio alla fine del primo trimestre dell'anno. Il contributo sale a 198 milioni includendo anche i risultati del secondo trimestre. Il settore holding e altre attività è negativo per 12 milioni (-7 milioni nel 2023) ma registra il positivo contributo del gruppo alberghiero Una, con un utile lordo di oltre 11 milioni.

Sul fronte della solidità patrimoniale l'indice di solvibilità di gruppo sale nel semestre dal 215% al 221% del minimo regolamentare mentre l'indice di solvibilità del settore assicurativo è pari al 276%.