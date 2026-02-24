Il dibattito nasce dall'avvio, in commissione Agricoltura della Camera, dell'esame di una proposta di legge per vietare la macellazione di carne di cavallo in Italia, con un sostegno politico trasversale che finora ha coinvolto Alleanza Verdi e Sinistra, il Movimento 5 Stelle e Noi Moderati. È la prima volta che il parlamento si occupa nel concreto di una revisione di questo tipo sul consumo di carne equina, ma ci sono forti dubbi sulla possibilità di trasformare la proposta in una legge vera e propria. L’Italia è tra i principali consumatori di carne equina al mondo e, al di là delle questioni etiche e morali legate alla macellazione degli animali, un provvedimento di questo tipo avrebbe un impatto economico importante nel settore dell’allevamento.'Sarebbe una decisione dettata dall'ideologia, non dalla ragione - attacca Assomacellai Confesercenti Modena - capace di travolgere usanze profondamente radicate e un segmento produttivo vitale per molti territori.
'Vietare la carne di cavalli equivale a cancellare storia, lavoro e tradizione'
A lanciare l'allarme è Assomacellai Confesercenti Modena, che si dice 'fortemente contraria all'ipotesi di una stretta legislativa sul settore'
